أعلنت السلطات الكويتية، السبت أنها ألقت القبض على 12 شخصاً مدانين بالانتماء إلى “” التي تصفها السلطات بـ”الخلية الإرهابية” المرتبطة بإيران، وحزب الله اللبناني، بعد أسابيع من البحث عنهم.

 

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن السلطات ألقت القبض عليهم “في أماكن متفرقة من البلاد” بعد تواريهم عن الأنظار منذ صدر الحكم بحقهم قبل نحو شهرين فيما لا يزال مدانان فارين.

 

وفي حزيران/يونيو، أصدرت محكمة التمييز في حكماً بالسجن المؤبد على “العقل المدبر لخلية العبدلي” بتهمة “التخابر” مع وحزب الله اللبناني، وسجن عشرين متهماً بين خمس و15 سنة.

 

وأدينت الخلية بالتخطيط لشن هجمات في الدولة التي يشكل غالبية مواطنيها.

 

وقدمت الكويت احتجاجاً رسمياً إلى لبنان يتعلق باتهامها “” بتدريب عناصر “خلية العبدلي”.

 

وطردت الكويت الشهر الماضي 15 دبلوماسياً إيرانياً بعد تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر الخلية فيما تنفي صلتها بالمجموعة.