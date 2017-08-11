في ما اعتبر “انقلابا” آخر في موقفه، وتغيراً في لهجته حول الأزمة الخليجية، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم، في تغريدة جديدة من تغريداته، التي لا تتوقف على “تويتر”، منذ اندلاع أزمة حصار قطر قبل أكثر من شهرين، أن ”أزمة قطر سياسية بإمتياز وحلها سياسي”، واعترف في تغريدة أخرى بأن “أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة، المشكلة ليست في الشعوب، فالنسيج واحد”، وإن حاول تحميل الدوحة المسؤولية، عندما أضاف أن” الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار و المحيط”. رغم أن الرؤية القطرية ترى بأن كان هناك إساءة للجار من الناحية الانسانية هي من دول الحصار تجاه قطر و شعبها المحاصر من دول جارة من “نسيج واحد” بتعبير قرقاش.

اللافت أن قرقاش كان قبل ثلاثة أيام فقط يهاجم قطر وقناة “الجزيرة” بشدة و بدون ذكر اسمها، و ذلك تعليقاً على فيلم وثائقي بعنوان “إمارات الخوف”، بثته ” الجزيرة” في برنامج “للقصة بقية”، الاثنين، الماضي وتناول خروقات حقوق الإنسان الموثقة في الإمارات، والاتهامات الموجهة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد شخصيا حولها.

وكتب قرقاش ثلاث تغريدات على الأقل للرد على فيلم “الجزيرة”، فكتب “الهجوم الخسيس على الإمارات والشيخ محمد بن زايد يعقد من تأزم وضعه ولا يحلّه، تناول وضيع ينال من مصالحه الوطنية الحقيقية لصالح دوره الوظيفي”.

و أضاف في تغريدة أخرى: “تبقى الإمارات شامخة يعرف قدرها الصديق والشريك ولن تنالها إمارة أو قناة أو حزب، ويبقى محمد بن زايد أحد رموز تمكين العرب لإستقرارهم ومستقبلهم”.

وكتب أيضا: “إتفقت أم لم تتفق الإمارات ومحمد بن زايد يمثلان توجها في المنطقة يدعوان إلى الإستقرار والتنمية، والسقوط المريع في التناول الإعلامي دليل ذلك”.