كشف موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني في تقرير له أن إمارة دبي بدأت تعاني بسبب أفعال جارتها أبو ظبي، موضحا أن “وضع الإمارة الصغيرة باعتبارها مركزاً مالياً يتعرض لتهديد مع انتقال شركات الشحن القطرية الكبرى وشركات اللوجستيات من دبي إلى صحار العُماني”.

وأضاف التقرير: “مع دخول الحصار السعودي الإماراتي شهره الثالث، فإن شركة “ملاحة” القطرية للوجستيات والنقل البحري، التي تقدّم طائفة واسعة من الخدمات لبعض أكبر شركات النفط والغاز في المنطقة، أعلنت الخطوة التي يمكن أن تثير مخاوف دبي حول بقائها مركزاً مالياً لا يمكن مضاهاته في الشرق الأوسط”.

وأوضح التقرير أن أحد الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار حرمان قطر من الوصول إلى موانئها، حيث كانت الشحنات المتجهة إلى قطر تتوقف عادة في ميناء جبل علي في دبي أو أبوظبي لتوزيعها على قوارب صغيرة متجهة للدوحة.

وأشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان أعلنت سريعاً أنها مستعدة لأن تصبح مركزاً للاستيراد والتصدير في المنطقة، وكانت عُمان إحدى الدول التي استفادت من الحصار السعودي الإماراتي، بعد أن قررت مسقط البقاء على الحياد والسماح للسفن المتجهة إلى قطر باستعمال موانئها.

ووفقا للتقرير فقد أعلنت السلطات العُمانية أنها بصدد إطلاق واحد من أجرأ مشروعاتها لتطوير موانئها، وهو “بيان” الذي يعد أكبر نظام إلكتروني في السلطنة، والذي يتيح للتجار الدوليين الحصول على رُخص وأذونات من الحكومة بشكل سريع وفعال.

وأشار التقرير إلى أن عدداً كبيراً من الشركات ينتقل الآن إلى سلطنة عُمان، وهو الذي يرجح أن يوجه ضربة عنيفة إلى دبي، في حين حذر محللون من أن الحصار الاقتصادي على قطر يمكن أن يضر بمكانة دبي المالية.

ونقل التقرير عن محللين في الصناعة المالية أن الكويت وسلطنة عُمان ستجنيان فوائد المعاملات التجارية التي كانت تتم في دولة مثل الإمارات، لأن قطر -أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم- من غير المرجَّح أن تعيد استخدام موانئ دبي مرة أخرى.. حتى لو حُلت الأزمة.