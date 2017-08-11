تقدم المغرب اليوم الجمعة رسميا بطلب استضافة دورة كأس العالم لعام 2026، وفق ما أعلنه اتحاد كرة القدم بالمملكة.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد المغربي للعبة بأنه وضع ملف ترشيح المغرب لدى اللجان المختصة بهذا الملف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل احتضان العرس الكروي العالمي.

وهي المرة الخامسة التي يتقدم فيها المغرب بطلب استضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010.

وبات المغرب ثاني مرشح لمونديال 2026 بعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي أعلنت تقدمها بترشيح مشترك.

وأمس الخميس وقّع الاتحاد المغربي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع القطاعات الحكومية في البلاد، في إطار تأهيل البنيات التحتية لكرة القدم للفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، استكمالا للإنجازات والمكتسبات المهمة التي تحققت في هذا المجال منذ توقيع الاتفاقية الإطار بتاريخ الرابع من يونيو/حزيران 2014، بحسب ما أفاد به موقع الاتحاد في بيان منفصل.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صادق في مايو/أيار الماضي على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا، بدءا من نسخة 2026.