وجه الكاتب الصحفي القطري، أحمد السليطي انتقادات لاذعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاختياره سعود القحطاني مستشارا له في الديوان الملكي، واصفا إياه بـ “الغبي”.

وقال “السليطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على مداخلات “القحطاني” مع المغردين حول منع السعودية للقطريين من أداء الحج: “إلى الأمير محمد بن سلمان: مستشارك غبي حتى لو أعطيته درجة وزير وهذا بإعترافه،كما يقبل ان يكون حارس دورات مياه. الله يخلف عليك اذا هذا مستشارك”.

إلى الأمير محمد بن سلمان:

مستشارك غبي حتى لو أعطيته درجة وزير وهذا بإعترافه،كما يقبل ان يكون حارس دورات مياه.

الله يخلف عليك اذا هذا مستشارك pic.twitter.com/zgH6nuldOn — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة أخرى: “أحدهم يقول لسعود القحطاني يا غبي وسعود يقبل ويرد يوضّح له رأيه. اذا يقبل ذلك على نفسه في تويتر فما هو مستوى حديث التويجري وبن سلمان معه؟”.

أحدهم يقول لسعود القحطاني يا غبي وسعود يقبل ويرد يوضّح له رأيه.

اذا يقبل ذلك على نفسه في تويتر فما هو مستوى حديث التويجري وبن سلمان معه؟ pic.twitter.com/aQUtRLwZy5 — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

وكان الملك السعودي قد أصدر أمرا ملكيا في كانون أول/ديسمبر 2015 يقضي بتعيين سعود القحطاني المقرب من نجله محمد بن سلمان مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

ويعتبر “القحطاني” المقرب من “ابن سلمان” ووولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، المحرك الرئيسي لوسائل الإعلام السعودية خلال الازمة الحالية بين دول الحصار وقطر.