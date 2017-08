لقي بطل كمال الأجسام بجنوب إفريقيا، “سيفيسو لونجلو تابيتي”، مصرعه قبل بداية جولته مباشرةً في أثناء قيامه بتحية الجمهور، نهاية الأسبوع الماضي.

اللاعب أصيب جراء حركة خاطئة قام بها، وهو يحاول استعراض قوته أمام الجمهور؛ فانكسرت رقبته ومات في الحال.

ونشر بطل ألعاب الدفاع عن النفس البرازيلي رينزو جراثيي، فيديو يوضح الحادثة التي وقعت مع بطل كمال الأجسام، محذراً من الإقدام على مثل تلك الحركات الخطرة؛ لأن منطقة الرقبة لا تحتوي على عضلات قوية لحمايتها.

وكتبت مجلة Muscle Evolution الجنوب إفريقية، المتخصصة برياضة كمال الأجسام، قائلةً: “لقد أصيب مجتمع كمال الأجسام بالصدمة والحزن بعد خبر وفاة سيفيسو، لقد كان ينتظره مستقبل واعد”.

وبحسب المجلة، حصل سيفيسو على بطولة الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية للناشئين تحت 23 عاماً (فئة 75 كيلوغراماً)؛ إذ أبهر مشجعيه ولجنة التحكيم بحجم عضلاته.

A little reminder… Your Brain has no muscles to protect it.. Keep your head safe all the time. Avoid getting hit on your thinking machine pic.twitter.com/LT1BKXILMr

