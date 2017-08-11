أشاد الداعية اليمني المقرب من بالجيش المصري وفضله على ، مستنكرا الحال الذي وصلت له وبعض دول المنطقة بعد .

 

وقال “الجفري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عندما أشاهد ما حل ببلادي وببعض دول المنطقة أدرك كم هو عظيم فضل الله على مصر بوجود جيشها العظيم. حفظ الله مصر وجيشها وإن رغمت أنوف”.

من جانبهم، شن مغردون هجوماً كاسحاً على “الجفري” متهمين إياه بالتطبيل والتصفيق لجيش قتل وأجرم في حق مدنيين عزل في رابعة والنهضة، مؤكدين بأنه باع نفسه وذمته بثمن بخس، داعين الله بأن يحشره معهم.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي يشيد فيها “الجفري” بالجيش المصري، فقد سبق وان أشاد بالبطولات التي قدمها على مدار التاريخ- حسب قوله- ” إن هو الشعب المصري”.

 

وأضاف في كلمة له خلال الندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة المصلاية التي عقدت في نيسان/أبريل الماضي، التي شارك فيها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي إن “الجيش المصري هو الشعب المصري؛ لأن غالبية شباب مصر تجندوا وتدربوا بالجيش، وكانوا جزء منه”، متابعًا: “الجيش المصري مدرسة وليس مجرد مكان للتجنيد”.

 

ودعا “الجفري”، للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: “اللهم أعن أخي الرئيس على ما أقمته عليه، اللهم الهمه الحق بالحق، وأعنه فقد أقمته في موقف يصعب شأنه وحسابه يوم العرض عليك، ويصعب شأن القيام به في دنيا فيها التآمر والغش والأذى والبلاء”.

 

ويتساءل الكثيرون عن حقيقة هذا الداعية اليمني ولماذا يحظى بمحبة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أشاد فيه أكثر من مرة؟.

 