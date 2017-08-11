أشاد الداعية اليمني المقرب من الإمارات الحبيب على الجفري بالجيش المصري وفضله على مصر، مستنكرا الحال الذي وصلت له اليمن وبعض دول المنطقة بعد الربيع العربي.

وقال “الجفري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عندما أشاهد ما حل ببلادي وببعض دول المنطقة أدرك كم هو عظيم فضل الله على مصر بوجود جيشها العظيم. حفظ الله مصر وجيشها وإن رغمت أنوف”.

عندما أشاهد ما حل ببلادي وببعض دول المنطقة أدرك كم هو عظيم فضل الله على مصر بوجود جيشها العظيم.

حفظ الله مصر وجيشها وإن رغمت أنوف. — علي الجفري (@alhabibali) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

من جانبهم، شن مغردون هجوماً كاسحاً على “الجفري” متهمين إياه بالتطبيل والتصفيق لجيش قتل وأجرم في حق مدنيين عزل في رابعة والنهضة، مؤكدين بأنه باع نفسه وذمته بثمن بخس، داعين الله بأن يحشره معهم.

بما في ذلك مشاهدتك لما حل في ميدان رابعة من قتل واجرام لمدنيين عزل على يد هذا الجيش الذي تطبل وتصفق وتهز له ولا يستغرب هذا من بوق مثلك — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

هذا ما يطلق عليه بيع الذمم بثمن بخس

والا انت في غنى عن الدخول في امر لم تتضح لك حقيقته — ابو صالح الهاشمي (@abdullahooyw) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

الله يحشرك معهم باذنه — yousfi mohamed (@yousfi_mohamed3) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

خليك في كوزك ي جيفري جتها نيله الي عايزة خلف — Sohaali (@Sohaali48352338) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

والله مانحن فيه في مصر من جهل وفقر وتدني في القيم والاخلاق والتدهور الاقتصادي الا نتاج افكاركم اللهم احشركم مع السيسي — حسن امين محامي حر (@hasanamen100) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

اخزاك الله وحشرك مع السيسي

ويتحدثون عن انتشار التطرف وعدم قدرة رجال الدين على مواجهته

كيف يواجه من هو اجير عند #امارات_الخوف — Mohammad Alkafrini (@MAlkafrini) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

يشار إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي يشيد فيها “الجفري” بالجيش المصري، فقد سبق وان أشاد بالبطولات التي قدمها على مدار التاريخ- حسب قوله- ” إن الجيش المصري هو الشعب المصري”.

وأضاف في كلمة له خلال الندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة المصلاية التي عقدت في نيسان/أبريل الماضي، التي شارك فيها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي إن “الجيش المصري هو الشعب المصري؛ لأن غالبية شباب مصر تجندوا وتدربوا بالجيش، وكانوا جزء منه”، متابعًا: “الجيش المصري مدرسة وليس مجرد مكان للتجنيد”.

ودعا “الجفري”، للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: “اللهم أعن أخي الرئيس على ما أقمته عليه، اللهم الهمه الحق بالحق، وأعنه فقد أقمته في موقف يصعب شأنه وحسابه يوم العرض عليك، ويصعب شأن القيام به في دنيا فيها التآمر والغش والأذى والبلاء”.

ويتساءل الكثيرون عن حقيقة هذا الداعية اليمني ولماذا يحظى بمحبة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أشاد فيه أكثر من مرة؟.