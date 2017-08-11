كشفت مصادر مطلعة، أن زوجة ولي عهد أبوظبي، سلامة بنت حمدان، أوعزت لعدد من الشعراء بشن حرب “شعرية” وإعلامية ضد الامير السعودي عبد العزيز بن فهد، الذي يشن هجوما متواصلا منذ مدة على محمد بن زايد، بعد أن رفض الاستجابة لطلبات التهدئة.

ووفقا للمصدر الذي تحدث لصحيفة “العربي الجديد”، تعدّ سلامة بنت حمدان “المسؤولة عن تجنيد الشعراء”، من خلال برنامج “شاعر المليون” وهي جائزة تقام تحت رعاية محمد بن زايد سنوياً، وتمكّنت عبرها من تجنيد 150 شاعراً شعبياً تقريباً ودفع مبالغ سنوية لهم بغرض استخدامهم للتطبيل لبن زايد.

واكدت المصادر أن اول المستجيبين لتعليمات “بنت حمدان” الشاعر الكويتي الفائز بجائزة شاعر المليون، راجح نواف الحميداني، الذي هجا “ابن فهد” بأبيات قال فيها: “ما أطيب أبوك وما أطيب جدك، هما في عيوني مثل الجبل، لكنك أيها الملياردير الصغير حفيد الملوك، خبل خبل خبل خبل”.

ويواصل الأمير عبدالعزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، هجومه على ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، والسياسات الإماراتية في المنطقة، واصفاً إياه بالغادر وقاتل المسلمين والساعي لهدم الدين والفساد، ليشعل سجالاً جديداً بين المغردين السعوديين، الرافضين لسياسات الإمارات والمؤيدين لها، كما أشعل فتيل “حرب شعرية هجائيّة” بين الطرفين، حسب ما ذكرت المصادر.

وكان الامير السعودي عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، قد شن هجوما عنيفا على لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، واصف إياه بالخائن والشيطان وقاتل المسلمين من السند إلى الهند.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قال سبحانه, ومن يهن الله فماله من مكرم, وقال, وأملي لهم إن كيدي متين, وقال رسول الله لكل غادر لواء يوم القيامة, أو كما قال. #شيخ_الفخر_محمد_بن_زايد”.

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على صورة نشرها أحد المغردين اعتبرت “ابن زايد” رمز استقرار الإمارات قائلا:” مثل ماقلت في آخر الصوره, ممتاز أقعد في بلادك وأشكر الله, إذا فعلتها كلنا نجيك ونحب خشمك, لكن أنت منتشر من السند للمغرب تقتل المسلمين, طيب مالي تقتلهم ليه”.

وتوجه “ابن فهد” بحديثه لولي عهد أبو ظبي قائلا: “لو طالب حكم فهمنالكن الله أعطاك, لو مفلس, لكن الله أغناك, أنا ماأسألك عن ذنوبك على نفسك لأنك لو إستغفرته لوجدت الله غفورآ رحيمآ, السؤال لماذا تخون؟”.

وتابع قائلا: “بدل ماتشكرالله؟تحارب رب العالمين في ملكه؟!وتسبب الفتن بين عبادالله؟قال محمد(موب إنت)رسول الله إن الشيطان يئس أن يعبدفي جزيرة العرب,وآخروصيه”.

وهاجم “ابن فهد” قيام “ابن زايد” ببناء معبد هندوسي قائلا: “له,أخرجواالمشركين منها,وتجي إنت تبني كاتردائيه فيها؟وأعظم تعلن عن بنائك معبد لبوذا؟أي ترد أصنام بوذابعدتحطيمها؟الشيطان يئس لكن إنت لم تيأس”.

يشار إلى أن “ابن فهد” كان قد بدأ هجومه على ولي عهد أبو ظبي بأبيات شعرية قال فيها:

لا تحط صورتك جنب سلمان.. سلمان ولد عبد العزيز الفيصلي

الخسيس مثلك ماي قرب كحيلان..متأصل نعلته ياالسرسري

وجهك أسود وجه شيطان.. خاين دين في جهنم ترتمي

إبليس من فعايلك نشوان.. قال آخذ إجازة دامك خوي

لا حشا منت ولي للرحمن.. وليك ترامب ورافضي ومولوي

باكر لا جيت للواحد الديان.. إن ما تبت تراك بناره تكتوي

ياالتافه الحاقد يا طقعان..أغويت المسلمين وتراك المنغوي

زايد لو طلع عاد غضبان.. خذها مني وأنا أبو تركي الفيصلي

ومن المنتظر وفقا للمصادر، أن ينخرط شعراء آخرون من السعودية والإمارات والكويت والأردن في هذه الحرب الهجائية الشعريّة، والتي أشعلتها زوجة ولي عهد أبوظبي، موضحة أن لعبد العزيز بن فهد، الذي يقيم في نيويورك منذ مدة، عدداً من الشعراء الموالين له والمقيمين معه أيضاً وهو ما سيجعل المعركة حامية الوطيس.