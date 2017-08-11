توفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا بعد صراعه مع المرض في أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الفنان الراحل 78 عاما قد أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي في لندن وتدهورت حالته الصحية عقب العملية إذ تعرض لجلطة في القلب والقدم دخل على إثرها العناية المركزة.

وسبق وأن تعرض الممثل الكويتي لعدة أزمات صحية، منها تعرضه لالتهاب رئوي حاد، مع نهاية عام 2016، نقل على إثره إلى المستشفى، وتمّ إدخاله إلى غرفة العناية المركزة إلى أن استقرت حالته الصحية.

كما أجرى عمليتي قسطرة للقلب في لندن عام 2015 بعد تعرضه لأزمة حادة في عام 2005 إثر إصابته بجلطة في المخ، أدخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير في الكويت، ونقل بعدها للعلاج في ألمانيا، ليعود لاستكمال تصوير مسلسل “العافور”.

وفي عام 2003 تعرض أيضًا لأزمة قلبية أثناء تصويره لمسلسل “الحيالة” نقل على إثرها إلى المستشفى، ليتبين إصابته بانسداد في الشرايين، سافر بعدها إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة، وعاد بعد شفائه لإكمال تصوير المسلسل.

من هو الفنان عبدالحسين عبدالرضا؟!

ولد الفنان الكبير في دروازة عام 1939 لأب يعمل بحارًا، وهو السابع من بين أربعة عشر أخا.

ويعتبر الفنان عبدالحسين عبدالرضا أحد أهم عمالقة الفن الكويتي والخليجي بدأ مسيرته الفنية في الستينيات وقدم عدة أعمال تلفزيونية وإذاعية ومسرحية وأوبريتات من بينها مسلسل درب الزلق والأقدار ومسرحية باي باي لندن وسيف العرب ومن أهم الأوبريتات التي قدمها الراحل “بساط الفقر”و أوبريت “شهر العسل”.

كما يعد من مؤسسي الحركة الفنية في الخليج مع مجموعة من الفنانين.