نشرت الإعلامية الجزائرية، والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، مقطع فيديو يكشف عن قصة طبيب إسرائيلي تابع للموساد، جالَ في قصور بعض الحكام العرب، منهم الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز والرئيس السوداني الراحل جعفر النميري والملك المغربي الراحل الحسن الثاني.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فإن “موشيه ماني” يعتبر من أشهر الأطباء الإسرائيليين الذي عملت شهرتهم على أن تكون مفتاح عمله لصالح الموساد الإسرائيلي في قصور بعض الرؤساء والملوك العرب.

وبحسب ما كشفه الفيديو، فإن “ماني” قد كشف قبل وفاته بسنوات في حوارات صحفية مع صحيفتي “يديعوت أحرونوت” عام 2005، و”هآرتس” عام 2013، أنه قدم خدمات طبية “جنسية” لصالح عدد من الزعماء العرب.

وأوضح الفيديو ان القصة بدأت حينما عالج “ماني” ابن عم شاه إيران محمد رضا بهلوي، قبل ان يقدم خدماته للشاه نفسه.

وحينما ذاع صيته في الخليج، تعرف عليه تاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي الذي بدوره قدمه للملك الراحل فهد بن عبد العزيز، بعد أن استصدر له جواز سفر بريطاني مزور وامن له طائرة خاصة تنقله بين قبرص والرياض حيث أشرف “ماني” على الحياة “الجنسية” للملك فهد بن عبد العزيز بين عامي 1978 و1980.

واوضح الفيديو، ان “ماني” وعبر “خاشقجي” تعرف في مطلع الثمانينيات على الحاكم العسكري السوداني جعفر النميري، حيث أقنع “ماني” الحاكم العسكري السوداني بفتح مطار الخرطوم ووضعه في تحت تصرف الجيش الإسرائيلي لاتمام نقل 15000 يهودي أثيوبي إلى فلسطين المحتلة مقابل 40 مليون دولار وضعت في حسابه الشخصي.

ووفقا للفيديو، يعتقد أن “ماني” قدم خلال صداقته بزعماء عرب كالملك السعودي فهد بن عبد العزيز، والسوداني جعفر النميري والملك المغربي الراحل الحسن الثاني قد قدم خدمات كبرى لصالح الموساد الإسرائيلي.

وما يؤكد ذلك، ما كشفه الفيديو حول طلب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحيم بيجين من إدارة المستشفى التي كان يعمل فيها “ماني” بعدم الاحتجاج على غيابه المتكرر.