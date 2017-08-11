قُتل 29 شخصاً وأصيبَ 88 آخرينَ، في تصادم وقع بين قطارين بمنطقة “خورشيد” في الإسكندرية.

وأكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الرعاية الحرجة، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع مستشفيات البحيرة والإسكندرية بما فيهم الجيش والشرطة لاستقبال المصابين فى حادث تصادم القطارين.

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أن قطار ركاب كان قادماً من القاهرة تصادم مع آخر كان قادماً من بورسعيد في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر الجمعة، إذ ضرب القطار الأول مؤخرة القطار القادم من بورسعيد بالقرب من محطة خورشيد، على خط القاهرة – الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة أنه نتيجة للاصطدام خرجت جميع عربات القطار الأول عن مسار السكة، إضافة إلى خروج عربتين من مؤخرة القطار الثاني.

وأوضح مصدر أمني أن القطار رقم (517) المتجه من بورسعيد إلى القاهرة، والذي كان متوقفاً، اصطدم بالقطار رقم (13) المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، بعد أن فوجئ سائق القطار (13) بالقطار الآخر أمامه، مشيراً إلى وقوع عدد كبير من الخسائر في الأرواح.

وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل فى حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، وذلك حسبما أفادت فضائية “ON Live”.