وجّه الدّاعية الكويتيّ المعروف د.طارق السويدان، التحيّة لدولة قطر وشعبها، على القيم الراقية وتعاملهم الأخلاقي مع الأزمة الخليجية.

وقال “السويدان” خلال استضافته في برنامج “بصائر” على تلفزيون قطر الرسميّ إنّ اهلَ قطر أظهروا في الأزمة قيماً عالية وأسلوباً راقياً وأدباً في الخلاف، معبراً عن اعجابه الشديد بالشعب القطري في تعامله مع الازمة الخليجية .

وأشادَ الداعية الكويتي بالشعب القطري في عدم الرّد على أي هجوم الا بأسلوبٍ راقٍ.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو / حزيران الماضي علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات وأكاذيب”.

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع قطر، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين “إرهابيين” ممن يتواجدون على الأراضي القطرية، وهي مطالب اعتبرتها الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

وفي 5 يوليو / تموز الماضي، عقدت الدول المقاطعة اجتماعا في القاهرة، وأعربت عن أسفها لما قالت إنه رد قطري سلبي على المطالب الـ 13، وأعلنت ستة مبادئ لمعالجة الأزمة.

وعقدت الدول المقاطعة لقطر اجتماعا آخر في المنامة 30 يوليو / تموز الماضي، أعلنت فيه استعدادها للحوار مع الدوحة شريطة التنفيذ “الكامل” للمطالب الـ 13 التي قدمتها للدوحة دون تفاوض حولها.

وأعلنت الدوحة مرارا استعدادها لحوار مع دول “الحصار” لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائما على إملاءات، وثانيها أن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.