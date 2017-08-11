قال الداعية السعودي “علي الربيعي” إنّه لا يجوز للمسلم الدعاء للفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الذي توفي مساء الجمعة بعد صراعٍ مع المرض.

وبرّر الربيعي المثير للجدل بتغريداته ذلك لاعتباره الفنان الكويتيّ “رافضي ايراني مات على الضلالة وقد نهى الله المسلمين أن يدعو بالرحمة والمغفرة للمشركين”.

لا يجوز للمسلم الدعاء لـ #عبدالحسين_عبدالرضا لكونه رافضي ايراني مات على الضلالة

وقد نهى الله المسلمين أن يدعو بالرحمة والمغفرة للمشركين — الشيخ د علي الربيعي (@DrAliAlrabieei) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

وأثار تغريدةً “الربيعي” رفضاً واسعاً من مغردين على “تويتر”.

من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل الجنة لكن أنت وأمثالك من الغلاة تتكاثرون إما بالتحريض للموت أو بالتحريض على ميت — ليفاندو .. متوتر جدا (@Exit5_) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

لو كان يجوز اني ادعي عليك بالهلاك

كان دعيت الله انه يجعلك تموت ميتة السوء ،،،، رغم انفك و غصب عنك

راح ندعي ان الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته — الـعـُـمـــدة (@aL3omdah_Raed) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

ياشيخ هل تعلم ان الفتنه اشد من القتل ؟ — عبير. (@3beeral3azmi) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

وتوفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا بعد صراعه مع المرض في أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الفنان الراحل (78 عاما) قد أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي في لندن وتدهورت حالته الصحية عقب العملية إذ تعرض لجلطة في القلب والقدم دخل على إثرها العناية المركزة.