قال الداعية السعودي “” إنّه لا يجوز للمسلم للفنان الكويتي  الذي توفي مساء الجمعة بعد صراعٍ مع المرض.

 

وبرّر الربيعي المثير للجدل بتغريداته ذلك لاعتباره الفنان الكويتيّ “رافضي ايراني مات على الضلالة وقد نهى الله المسلمين أن يدعو بالرحمة والمغفرة للمشركين”.

 

لا يجوز للمسلم الدعاء لـ #عبدالحسين_عبدالرضا لكونه رافضي ايراني مات على الضلالة

وأثار تغريدةً “الربيعي” رفضاً واسعاً من مغردين على “تويتر”.

وتوفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا بعد صراعه مع المرض في أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

 

وكان الفنان الراحل (78 عاما) قد أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي في لندن وتدهورت حالته الصحية عقب العملية إذ تعرض لجلطة في القلب والقدم دخل على إثرها العناية المركزة.

 