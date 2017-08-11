ذكرت صحيفة “فايننشيال تايمز”، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقاطع “بصورة غير رسمية” عدة بنوك غربية بسبب وجود استثمارات قطرية برؤوس أموال تلك البنوك.

وأضافت الصحيفة أن الإجراءات التي تتخذها أبو ظبي تهدف إلى تعميق تأثير المقاطعة التي تفرضها بعض الدول الخليجية على قطر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين أن بعض المصارف مثل “كريدي سويس ودوتشه بنك وباركليز”، فرصها ضئيلة جداً في الحصول على تراخيص جديدة للممارسة أنشطتها في الإمارات بسبب وجود حصص كبيرة في رأسمالها تابعة لجهاز قطر للاستثمار وأعضاء من الأسرة القطرية الحاكمة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين قوله: “قالوا لنا إن هناك مقاطعة غير رسمية، وإنه لا يوجد ما يمكن أن نفعله. لم تكن هناك أي قوائم سوداء رسمية، بل فقط الغش وراء الكواليس”.

وبرزت قضية المقاطعة غير الرسمية في يوليو الماضي، عندما وزعت شركة بترول أبوظبي الوطنية التراخيص لإدارة الاكتتاب العام، لكن تم استبعاد المصارف المعنية، مثل “Credit Suisse”، بسرعة من المنافسة.

وأوضحت الصحيفة أن حصة جهاز قطر للاستثمار في “Credit Suisse” تبلغ حاليًّا 5%، كما يملك الجهاز الحق في شراء 13% إضافية من الأسهم. هذا وتملك مؤسسات قطرية حصة 6% في كل من “Barclays” و”Deutsche Bank”.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن، أمس الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بينما لم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان، الخطوة نفسها.

واعتبرت الدوحة أن الهدف من تلك الإجراءات “فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها وهو أمر مرفوض قطعيا”.