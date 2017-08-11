شنت المعارضة المصرية آيات عرابي , هجوما على البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية في مصر, بعد تطاوله على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وكشف البابا تواضروس، تفاصيل لقائه والإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قبل 30 يونيو/تموز 2013.

وقال البابا، خلال لقاء تلفزيوني، الخميس، على قناة “Dmc”، إنه أحس في فترة من الفترات أن مصر ليست على ما يرام، والشارع كان في حالة غليان مخيف، وكان الحل الوحيد أن يطلب من شيخ الأزهر، في 18 يونيو 2013، الذهاب معه لمرسي، للاستفسار والاطمئنان على مصر.

وفعلا تم اللقاء كما يقول، لكن نتيجته لم تكن في مستوى انتظارات رجلي الدين، حيث أكد البابا أنه أحس بأن مرسي غير مدرك لما يحصل في مصر. ولدى خروج البابا تواضروس والإمام أحمد الطيب من الاجتماع، نظرا بتعجب إلى بعضهما البعض، ولم يجدا أي إجابة عن سؤالهما. ! حسب قوله.

ووصفت عرابي تواضروس بالحمار ساخرة منه عند قوله أنه ذهب للاطمئنان على مصر فوجد الرئيس مرسي غير مدرك !!!

وأضافت في تدوينة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”, ” يعني الرئيس حافظ القرآن المهندس الحاصل على الدكتوراة غير مدرك بينما الحمار تواضروس هو المدرك ؟؟ “.

وتابعت في تدوينتها ” الرئيس الذي وقف ليحذر الكيان الصهيوني من غضبة الشعب المصري وقت العدوان على غزة ؟ الرئيس الذي وقف يقول لبيك يا سوريا ؟ الرئيس الذي رفض الرد على أوباما ؟ “.

وزادت على ما سبق قائلة ” الرئيس المهندس حافظ القرآن الدكتور مدرس الجامعة غير مدرك ولكن عسكري عربات الرش راسب الاعدادية الذي يقف في طابور لمصافحة أوباما الذي يتجاهله, هو المدرك ؟ “.

وأشارت إلى أن تواضروس يمارس دور المرأة الزانية التي رقصت عارية للملك ليجلب لها رأس سيدنا يحيى عليه السلام

نص التدوينة التي نشرتها عرابي..

فالزواني يبغضن الأطهار

ثم قال في لقاء تليفزيوني أن بلحة يستمد قوته من الله !!

والحمار تواضروس هنا يخلع ثياب الزانية ليمارس دور القواد في السينما

فهو يمسك بالمبخرة بعد أن يلطخ شفتيه بالروج ويتمايل في مشيته كـ (فاروق فلوكس) أمام زميلته في الكار, نبيلة عبيدة ويروج لها بين الزبائن المحتملين فمسرحية انتخابات العسكر على الأبواب ولا بد من حشد الزبائن على العاهرة التي كسد سوقها

تواضروس يؤدي دور ترتر في فيلم الراقصة والسياسي ولا يصطنع, فهي الشخصية الأقرب لحقيقته

وحين تتطهر مصر ويسقط الانقلاب سنجد الحمار تواضروس وبلحة في صفحات الحوادث بشريط أسود على عيني كل منهما وفوقهما سطر يقول (القبض على شبكة دعارة)

انصحوا ذلك الحيوان ترتر بعدم الحديث في الشأن العام وبعدم التطاول على سيده الرئيس مرسي