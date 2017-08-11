قالت توكل كرمان، الناشطة السياسية اليمنية، إن موالين للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، قاموا بخطف شقيقها وصديقه انتقاماً من مواقفها السياسية الرافضة للانقلاب.. حسب قولها.

وأضافت “كرمان” في منشور دونته عبر صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” رصده (وطن)”أخي محمد عبدالسلام كرمان وصديقيه عمر ياسين عبدالعزيز وعبدالرحمن كحلا مخفيين قسرياً منذ شهر لدى جهاز الأمن القومي بصنعاء”

وتابعت: “وذلك يأتي “انتقاماً من مواقفنا السياسية الرافضة للانقلاب، وتنضم هذه الجريمة الى سجل المخلوع صالح وميليشيا الحوثي الحافل بالاختطاف والاخفاء القسري.” كما ورد بنص منشورها.