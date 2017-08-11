في تناقض شديد كعادة أبناء زايد، قالت شركة الإمارات للنقل الجوي، إنها ستواصل رعايتها الإعلانية لقمصان فريق “باريس سان جرمان” المملوك لقطر، وذلك على الرغم من الأزمة الحالية بين البلدين، وتزعم الإمارات بقيادة ابن زايد لحصار جائر ضد قطر.

وقال الناطق باسم شركة الإمارات، وفقًا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، إن “للإمارات عقد تبن مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم يستمر حتى عام 2019، والتزم النادي لحد الآن بكل التزاماته تجاه هذه الصفقة ولذا لا نرى أي سبب للانسحاب منها”.

وجاء هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع على انضمام لاعب برشلونه، البرازيلي نيمار، إلى صفوف باريس سان جرمان في صفقة قيمتها 264 مليون دولار.

ومن جانبه الناطق باسم النادي الفرنسي هذا النبأ في حديث مع الوكالة الفرنسية وقال إن الشراكة بين الجانبين “ستستمر كما كان مخططا له”.