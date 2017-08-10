إنشاء أحد الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022

ضمن سلسلة “هذيان” الإعلام السعودي وخلايا “دليم” الإلكترونية، تفوقت تغريدة أحدهم هذه المرة على سابقيها حتى أن مستشار ابن سلمان “القحطاني” لم يأتي بمثلها من قبل في اتهاماته ضد قطر منذ بدأ الأزمة.

هذه التغريدة التي أثارت سخرية مريرة دونها الكاتب والناشط السعودي عبدالله الخطاف حيث حاول الإساءة لقطر، ولكن هذه المرة عن طريق (فيلم خيالي)، حيث قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) على صفحته الشخصية بـ “توتير”:”من ضمن شروط كأس العالم التي وقعتها #قطر :١-إلغاء ومنع #الصلاة ٢-معاقبة أي شخص يُصلي ٣-تحويل كل المساجد لكنائس ٤-إلغاء كل مظاهر #الإسلام” كما ورد نصا بتغريدته.

لتنهال الردود اللاذعة والتعليقات الساخرة على “الخطاف” الذي جاء بـ”هراء” جديد من نوعه لم يسبقه إليه أحد من صبيان ابن سلمان وابن زايد في مكايدة قطر.

وقال “ماجد الخليفي” السياسي القطري ردا على “الخطاف”:”تدعي انك ساخر ولكن انت مسخرة، فرق!!”

تدعي انك ساخر ولكن انت مسخرة، فرق!! — ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) August 9, 2017

كذلك علقت “Mashael” بقولها:”الفيفا اختارت قطر لإقامة كاس العالم لانها تريدإعطاء فرصه لمنطقه الشرق الأوسط وإظهارها امام العالم ولكن للأسف ظهر الحقد والحسد من الاشقاء”

الفيفا اختارت قطر لإقامة كاس العالم لانها تريدإعطاء فرصه لمنطقه الشرق الأوسط وإظهارها امام العالم ولكن للأسف ظهر الحقد والحسد من الاشقاء — Mashael (@Mshaal80) August 9, 2017

بينما غرد “shaaher‏” مطالبا بتوقيع العقوبة على المغرد السعودي:”أنا اشوف إذا ماعنده مصدر موثوق لما ورد في التغريدة يعاقب ويشهر فيه زيادة على العقوبة ..”

أنا اشوف إذا ماعنده مصدر موثوق لما ورد في التغريدة يعاقب ويشهر فيه زيادة على العقوبة .. — shaaher (@shaaher9) August 9, 2017

وأضاف “Ahmed ALQATARI” ساخرا:”غلطان ياخوي .. لابد كل من يدخل قطر يُعلن الكفر .. واحنا قررنا عام ٢٠٢١ نعلن كفرنا للعالم بواحاً استغفر الله.. أهل العقول في راحة”

غلطان ياخوي .. لابد كل من يدخل قطر يُعلن الكفر .. واحنا قررنا عام ٢٠٢١ نعلن كفرنا للعالم بواحاً

😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩

استغفر الله.. أهل العقول في راحة — Ahmed ALQATARI (@AhmadQatar) August 9, 2017

وذكر حساب “اللهم احفظ الخليج”:”هذا غبي معليك منه.. يبي يطلع لي بخبر عشان يضحك وينشهر قدام الناس.. والغبي مايدرى انه محاسب امام الله علي كل كلمه قالها كذب هالامعه”

هذا غبي معليك منه.. يبي يطلع لي بخبر عشان يضحك وينشهر قدام الناس.. والغبي مايدرى انه محاسب امام الله علي كل كلمه قالها كذب هالامعه — اللهم احفظ الخليج (@AlajmiMesfer) August 9, 2017

ورد أيضا المحامي القطري “راشد المهنا النعيمي” على تغريدة “الخطاف” بقوله:”كذبتك غبية جدا وتصدر منك يامن تدعي بأنك إعلامي ألا ترى انك جعلت من نفسك العوبه! !!!”