كشفت مصادر جزائرية مقربة من دوائر صنع القرار عن قرب تنحية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح من منصبه قبل نهاية العام او مع بداية العام 2018 على أقصى تقدير.

وقالت المصادر إن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” جمال ولد عباس، يعمل منذ تعيينه على رأس الحزب لخلافة الرجل الثاني في الجمهورية عبد القادر بن صالح، مؤكدة بأنه بتولي المنصب بدلا من “صالح” على امل أن تتاح له فرصة قيادة البلاد في حال وقوع عارض ما للرئيس بوتفليقة.

وأوضحت المصادر المطلعة لموقع “الجزائرية للأخبار” أن أورقة الحكم في الجزائر وفي الصالونات المغلقة تتحدث عن مرحلة ما بعد عبد القادر بن صالح في مجلس الأمة، في إطار ترتيبات تسبق الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وقد تم تداول عدة أسماء لخلافة رئيس مجلس الأمة، أبرزها على الإطلاق جمال ولد عباس، فيما ينافسه في قائمة المرشحين عمر غول.

وكشفت المصادر أن عبد القادر بن صالح أبلغ في شهر حزيران/ يونيو الماضي أصدقاء مقربين منه أنه يفكر في التقاعد، مشيرة المصادر إلى أن كلام عبد القادر بن صالح لم يأتي من فراغ بل جاء بعد لقاء لكبار رجال الدولة تم عقده في الإقامة الرئاسية في ضاحية الجزائر الغربية “زرالدة”، حيث تمت فيه مناقشة نتائج الانتخابات التشريعية التي ضربت مصداقية السلطة القائمة بسبب نسبة المشاركة.