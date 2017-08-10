تداول نشطاء مواقع التواصل صورا لشاب صيني مبتور الذراعين، وهو يطعم والدته الطاعنة بالسن حيث يمسك الملعقة بأسنانه ويطعم أمه في فمها، في مشهد يجسد “الرحمة والوفاء” في أبهى صورهما، الأمر الذي نال إعجاب واستحسان عدد كبير جدا من النشطاء.

أن يفقد الشخص ذراعيه وهو لا يزال في مقتبل العمر ليس بالأمر الهين بتاتا، وهذا ماحدث لهذا الرجل الصيني المدعو “شين تشينيين” فلما كان يبلغ السابعة من عمره أصيب بصدمة كهربائية أفقدته ذراعيه ورغم ذلك عمل في مزرعة العائلة إلى أن أصبح عمرة 20 سنة.

حينها توفي والده تاركا إياه ووالدته ليكافحا في هذا العالم الشاسع وبعد مدة قصيرة أصبحت والدته مريضة ليصبح كل الثقل على كاهله لوحده، ورغم أن أحد الناس نصحه بالتسول إلا أنه أجابه بغضب “ليس لدي ذراعانا لكنني أمتلك قدمان جيدتان”.

ومنذ خسارته ذراعيه تعلم “تشن” طريقة طهي الطعام ونسج السلال، ومنذ سنة 2014 بدأ يرعى والدته البالغة من العمر 91 سنة بداوم كامل حتى أنه يقوم بإطعامها بواسطة ملعقة يمدها بأسنانه.

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