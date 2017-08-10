تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقال، عبد اللطيف آل الشيخ، يهاجم فيه كل من ينتقد ولاة الأمر بألفاظ سوقية وخارجة لا يمكن أن تخرج عن شخص كان يترأس هيئة مهمتها وفقا لما هو مقرر لها الحفاظ على الدين وعدم نشر الرذيلة في المجتمع.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “آل الشيخ” وسط جمع من الشيوخ والدعاة متوجها لهم بالحديث قائلا: ” لا يغركم ولا يسمعكم ولا تسمعون للذين يريدون تضليل الرأي العام وإدارة الشبهة بين الناس وولاة أمرهم لإسقاط هذه الدولة المباركة”، على حد قوله.

وأضاف قائلا مهاجما كل من ينتقد “ولاة الأمر” معتبرا نقدهم سيسقط الدولة: ” لو سقطت هذه الدولة لن يستطيعوا أن يحموا مؤخراتهم وليس محارمهم”.

عبداللطيف آل الشيخ صاحب تصريح حماية المؤخرات الشهير يمدح البوق سعود القحطاني..

تغريدة عبداللطيف + تصريحه الشهير عن المؤخرات 👇 pic.twitter.com/WHvLanooW8 — يزيد الغامدي (@yazeedghmd) August 9, 2017

يشار إلى أن عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ قد شغل منصب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يتم إعفاءه في كانون الثاني/يناير 2015، إلا أنه ظهر إلى السطح مجددا من خلال إطلاقه وصلات متتالية من “التطبيل” لولاة الأمر بحثا عن منصب جديد يترجاه.

ويبدو أن “آل الشيخ” علم من أين تأكل الكتف، حيث تقربه الجديد من السلطة بوصلة مدح وإشادة بالرجل القوي في الديوان الملكي “سعود القحطاني” الذي يقود الحملة الإعلامية للسعودية على كافة الأصعدة.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” السعودية لديها قدرات ومواهب إعلامية صادقة متميزة مبدعة تظهر عند الحاجة للدفاع عن ثوابتها ومقدراتها وقيادتها إعلامياً سعود القحطاني أنموذجاً “.

السعودية لديها قدرات ومواهب إعلامية صادقة متميزة مبدعة تظهر عندالحاجة للدفاع عن ثوابتها ومقدراتها وقيادتها إعلامياً سعود القحطاني أنموذجاً . — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) August 6, 2017

وبعد تعرضه لانتقادات حادة من قبل رواد “تويتر” حيث اعتبر الكثير منهم أن تغريدته لا تعدوا أن تكون تزلفا وبحثا عن منصب جديد غرد قائلا: “لا أحب ترويع أي مخلوق وأمس غردت وذكرت اسم سعود القحطاني فارتعب مخلوقات بان من تعليقاتها الإرتباك ماذا لو علموا أن السعودية فيها ثلاثين مليون سعود”.