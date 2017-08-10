نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو يرصد لحظة وصول قارب مطاطي يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة إلى شاطئ إسباني، أمس الأربعاء، مما أثار دهشة السياح الذين يقضون عطلتهم على الشاطئ.

ووفقا للصحيفة فقد وصل قارب يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة إلى شاطئ إسباني، بعد أن تمكنوا من عبور مضيق جبل طارق، وتمكنت المجموعة من مغادرة الشاطئ قبل أن تصل الشرطة.

وأظهر الفيديو رجلاً وطفلاً كانا يحاولان الغطس في المياه، عندما شوهد القارب قادماً من خلفهما، وبمجرد الاقتراب من المياه، قفز الرجال وركضوا باتجاه الشاطئ بسرعة، وسُمع صوت سيدة تسأل بالإسبانية “ماذا يحدث؟”.

من ناحيته، قال الرجل الذي التقط مقطع الفيديو، واسمه كارلوس سانز، إن المجموعة اختفت بسرعة، والشرطة وصلت بعد حين.

وجاء هذا الحادث بعد أن حذّرت منظمة دولية للمهاجرين، يوم الخميس، من أن إسبانيا قد تتجاوز اليونان هذه السنة في عدد المهاجرين الواصلين إليها عبر البحر باستخدام القوارب أو حتى الزلاجات النفاثة.