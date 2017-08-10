تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لسيدة سعودية ومعها طفلتيها وهي تنتقي بعض فضلات الطعام من إحدى حاويات الزبالة لتسد جوعها هو وطفلتيها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت السيدة وهي تنتقي بعض ما يصلح أكله وتقوم بوضعه في كيس بلاستيكي لتأخذه معها، في حين افترشت طفلتيها الأرض بجانبها منتظرين انتهاءها من انتقاء الطعام.

هذه الفيديو الذي يمثل مأساة بكل معنى الكلمة، جاء في الوقت الذي تداول فيه ناشطون مقطع فيديو للاميرة السعودية مشاعل العبد الله، وهي تستعرض بسيارتها من نوع “فيراري” البالغ ثمنها ثلاثة ملايين دولار في أوروبا.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهرت الأميرة السعودية أثناء ارتجالها من السيارة، في حين تجمع عدد من الصحفيين والسياح لالتقاط الصور لها ولسيارتها، الامر الذي أثار استياءها قبل دخولها إلى الفندق.

الأميرة مشاعل العبدالله تتجول بسيارتها #فيراري التي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار في أوربا وانتم يامواطنين تحملوا الجوع والضرايب عشان الوطن😎 pic.twitter.com/QMWmTXXqRh — نحو الحرية (@hureyaksa) August 10, 2017

وسبق ان تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” في اواخر تموز/يوليو الماضي، مقطع فيديو للأمير السعودي خالد بن سعود بن مساعد في مدينة “نيس” الفرنسية وهو يتباهى بسيارته المطلية بالذهب.

ووفقا للفيديو فقد ظهر الأمير السعودي، وهو خارج على ما يبدوا من إحدى الفنادق وتوجه لسيارته المطلية بالذهب متفاخرا في حين تجمع عدد من الفرنسيين يلتقطون صور “السيلفي” مع سيارته وسط استهجان البعض منهم.

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السعودية لم تؤثر على نمط الحياة الباذخة الذي يعيشه أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية، حيث ينفق الأمراء أرقام بأصفار كثيرة خارج البلاد ويخفونها عن المواطنين الذين يدفعون وحدهم ثمن العجز في ميزانية الدولة.