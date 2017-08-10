سخر الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، من تغريدة قصيرة احتوت على أخطاء لغوية فادحة للكاتب الكويتي أحمد الجارلله رئيس تحرير صحيفة “السياسة الكويتية”، مستنكرا وصف الأخير لنفسه بـ”عميد الصحافة الكويتية” وهو لا يجيد كتابة سطرين.. حسب وصفه.

وقال “سلطان” ساخرا في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، وأرفق بها صورة لتغريدة “الجار الله” التي حوت أخطاء لغوية فادحة: “أربعة أخطاء لغوية فادحة في أقل من سطرين ، ويصف نفسه بأنه عميد الصحافة في #الكويت ، .. الله غالب 🙂”

أربعة أخطاء لغوية فادحة في أقل من سطرين ، ويصف نفسه بأنه عميد الصحافة في #الكويت ، .. الله غالب 🙂 pic.twitter.com/WfHgFkPCux — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 10, 2017

وكشف رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، عن العقوبات الموجهة لدولة قطر حال رفضها للمبادرة الكويتية.

وقال، الجار الله، في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “قريبا الوساطة الكويتية ستضع خارطة طريق لحل القضية القطرية مع رباعي المقاطعة رفض قطر لهذه الخارطة إذا ما قبله الرباعي معناه ستترك قطر وشأنها”.

وأضاف، “خارطة الطريق الكويتية خشبة إنقاذ قطر من غرق مؤكد، العالم كله ضد الإرهاب وتمويله والتمويل القطري للإرهاب مكشوف ومعلن”.

كما قال الصحفي الكويتي في التغريدة التي سخر منها جمال سلطان بسبب الأخطاء اللغوية الكثيرة بها: “قطر تعاقب نفسها ظننآ منها أنها تغيض الآخرين تصريحات ومكابره وقرارات سيعاني منها شعب قطر الله الهادي الغضب ريح تطفأ نور العقل”.