أبدى الكاتب القطري المعروف ورئيس تحرير جريدة “العرب القطرية” عبدالله العذبة، دهشته من عدم اجتماع مجلس التعاون منذ بدأ الأزمة إلى اليوم، وكذلك اختفاء أمين المجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني، مطالبا في الوقت ذاته أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بإيقاف راتب “الزياني” لأنه لا يقوم بعمله.. حسب وصفه.

وقال “العذبة” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر”:”بصفتي مواطن قطري، وقطر تدفع من المال العام.. أطالب الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد -حفظه الله- بإيقاف راتب أمين #مجلس_التعاون لأنه لا يقوم بعمله”

بصفتي مواطن قطري،وقطر تدفع من المال العام.. أطالب الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد -حفظه الله- بإيقاف راتب أمين #مجلس_التعاون لأنه لايقوم بعمله — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 10, 2017

وتابع:”متى سيزور أمين عام #مجلس_التعاون الدوحة ليلتقي بالشيخ تميم ين حمد أمير دولة #قطر الذي يدفع راتبه؟”

متى سيزور أمين عام #مجلس_التعاون الدوحة ليلتقي بالشيخ تميم ين حمد أمير دولة #قطر الذي يدفع راتبه؟@gccsg https://t.co/Rg3wJVaxCK — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 10, 2017

وتثير حالة الصمت داخل مجلس التعاون منذ بدء الأزمة الخليجية، وكذلك اختفاء أمين المجلس الدكتور عبداللطيف الزياني عن الأحداث وتجاهله التام لقضية حصار قطر، جدلا واسعا بمنطقة الخليج، وانتقادات للمجلس الذي أسس تحديدا لجمع شمل دول الخليج ونزع الخلافات وحل الأزمات بين الدول الأعضاء.