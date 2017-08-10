تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا مصورا بثته قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني، لمراسلها في اليمن حمود محمد شرف، أثناء تغطيته المعارك من داخل محافظة نجران، جنوبي السعودية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تجول مراسل “المنار”، داخل مواقع عسكرية، في حين يظهر الفيديو ذخيرة كبيرة تركتها القوات السعودية التي كانت تتواجد هناك.

وقال “شرف” إن إخراج القوات السعودية جاء قبل أيام بعد معارك مع الجيش اليمني ومن أسماهم “اللجان الشعبية” (الحوثيين)، مؤكدا بأن المكان الذي يقف فيه قُتل فيه نحو ستة من الجنود والضباط السعوديين.

من جانبه، تحدث أحد جنود القوات اليمنية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من داخل الموقع، قائلا إن العديد من آليات القوات السعودية تم إحراقها، واغتنام أسلحة ومعدات أخرى.