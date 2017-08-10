عبر عدد من الأمريكيين عن إعجابهم بالأزياء والحلي السعودية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته سفارة الولايات المتحدة لدى الرياض، عبر صفحتها على “فيس بوك”.

ونشرت السفارة، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تجربة فتاتين أمريكيتين لعدد من التقاليد والملابس المعروفة جنوب السعودية، ترافقهما طفلة سعودية تدعى صبا.

وظهرت الفتاتان الأمريكيتان، شيفالي وتاشا، وهما تلبسان الثياب السعودية الجنوبية المطرزة، فيما تسألهما الطفلة السعودية عن رأيهما، حيث أبدت تاشا إعجابها بالتطريز تحديدًا.

بدورها قالت شيفالي، إن أكثر ما أعجبها هو الألوان والتصميم، كما تذوقت الفتاتان أكلة العصيدة التي تشتهر بها المناطق الجنوبية في السعودية، مبديتين إعجابهما بها، ثم أدتا رقصة “الخطوة” الجنوبية، وهي من التراث السعودي.