تسبب قرار الحكومة المصرية بحرمان كل من يزيد دخله الشهري على 1500 جنيه مصري (حوالي 84 دولارا) من استخراج بطاقة دعم تمويني في إصابة المصريين بإحباط وحزن وصل حد البكاء على ما وصلت إليه أوضاع البلاد في ظل حكم عبدالفتاح السيسي.

وعرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي من خلال برنامج العاشرة مساءا المذاع بفضائية دريم تقريرا خاصا يوضح رد فعل المواطنين بعد قرار الحكومة تقليل أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية واقتصاره على من يبلغ دخلهم الشهري بحد أقصى 1500 جنيه.

واستنكر الإبراشي في مقدمة قبل عرض التقرير ما تفعله الحكومة ومن يؤيد النظام بوصم كل من يعارض ويعترض بأنه “إخوان” قائلا: “ليس كل من يشكو من الأوضاع المعيشية الصعبة التي نمر بها “إخوان” فما أسهل وصمهم بذلك”.

وقيدت السلطات المصريّة الحصول على بطاقات الدعم التمويني التي يستفيد منها ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم قرابة 93 مليون نسمة، وذلك في أحدث خطوة من خطوات خطة الإصلاح التي تطبقها الحكومة لنيل رضا صندوق النقد الدولي والحصول على القروض.