أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، أن العاصمة القطرية الدوحة ستظل هي المضيفة للنسخة القادمة لبطولة العالم للقوى عام 2019، رغم الأزمة الدبلوماسية التي يعاني منها البلد الخليجي.

وأوضح “كو” في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الفرنسية خلال تواجده بالعاصمة البريطانية لندن التي تستضيف حاليا بطولة العالم للقوى أنه لا يجد سببا يدفعه لسحب تنظيم البطولة من قطر، في أعقاب قطع مصر والسعودية ودول أخرى في المنطقة علاقاتها الدبلوماسية معها، في ظل الاتهامات الموجهة لها برعاية الإرهاب، وهو ما قامت قطر بنفيه.

وأكد “كو” أنه لا يوجد سبب لإعادة النظر في منح قطر استضافة البطولة، حيث قال “إن هذه الأنواع من المشاكل تأتي وتذهب، لكننا أخترنا هذا البلد وسوف نذهب إليه. إلى جانب ذلك، فإن لدينا علاقات جيدة مع دول المنطقة”.

وأشار “كو”، إلى أن حظوظ إسبانيا لتنظيم نسخة المسابقة عام 2023، تبدو مرتفعة للغاية، في ظل إمتلاكها البنية التحتية، والخبرة اللازمة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، وهو ما تم التأكد منه خلال تنظيم مدينة أشبيلية للبطولة عام 1999، مضيفا “إن إسبانيا نظمت بالفعل جميع البطولات الممكنة لرياضتنا، وأظهرت قدراتها الفائقة”.

يشار إلى أنه من المقرر أن تجرى نسخة البطولة عام 2021 في مدينة يوجين بولاية أوريجون، مؤكدا على أن “ما هو واضح هو أننا لا يمكننا ألا نكون في المكان الصحيح للبطولات القادمة، وينبغي علينا أن نجد المدن التي تساعدنا على الوصول للمزيد من الأفراد، والمزيد من الأطفال، وخلق المزيد من الموارد، وتوفير الأماكن المعدة بشكل جيد، حتى نصبح الرياضة رقم 1 في العالم”.