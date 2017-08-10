سخر الداعية السعودي أحمد بن سعد القرني، من الفلسطينيين عامة وسكان قطاع غزة خاصة، زاعما بأن القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة معد له جيدا من قبل المقاومة الفلسطينية من اجل استجداء المساعدات، داعيا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بفتح سفارة إسرائيلية في الرياض.

وقال “القرني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مضمنا إياها بسخرية مقيتة: ” #غزه_تحت_القصف #دمروا المرافق والشوارع، دمروا كل شيء في #غزة اقتلونا شردونا يا #صهاينة ، فنحن قومٌ صامدون ، والمساعدات هيها يا زلمة في الطريق”.

#غزه_تحت_القصف#دمروا المرافق والشوارع،دمروا كل شيء في #غزة اقتلونا شردونا يا #صهاينة ، فنحن قومٌ صامدون ، والمساعدات هيها يا زلمة في الطريق — ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) August 9, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى “#غزه_تحت_القصف لن يهزم شعب شعاره “الكدوس إلنا” وخلفه #قناة_الخنزيرة ، ولن يهزم #شعب سلاحه الفتاك #تغريدة و #ترامادول وبيرة طيبة الفلسطينية.!”

وتابع سخريته قائلا: “#غزه_تحت_القصف يا ويلكم يا بني صهيون ، سنوحد الصفوف والصور في #فيس_بوك و #تويتر و انستقرام وسنجعل سلاحنا السب والشتم وشعارنا #فلسطين #عربية”.

#غزه_تحت_القصف يا ويلكم يا بني صهيون ، سنوحد الصفوف والصور في #فيس_بوك و #تويتر و انستقرام وسنجعل سلاحنا السب والشتم وشعارنا #فلسطين #عربية. — ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) August 9, 2017

وعلى الرغم من سخريته من فلسطين وشعبها، كال “القرني” مديحه لإسرائيل واليهود، مؤكدا بأن اليهود يكنون له كل احترام.

وقال في تدوينة مرفقا بها مقطع فيديو للجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي الذي يؤيد التطبيع مع إسرائيل: ” اليهود يكنون لنا الاحترام ولم يعتدوا علينا او يفجروا في بلدنا ولم يفعلوا مثلما فعل بِنَا العرب فلماذا نقاطعهم!”.

#افتتاح_سفاره_سعوديه_في_تل أبيب

اليهود يكنون لناالاحترام ولم يعتدوا علينا او يفجروا في بلدناولم يفعلوا مثلما فعل بِنَا العرب فلماذا نقاطعهم! https://t.co/LWUPd1AehR — ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) August 8, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “وأدعو الملك وولي عهده ، المسارعة في فتح السفارة وبتمثيل دبلوماسي عالي ،وفتح المطارات والموانئ والتجارة معهم”.

#افتتاح_سفاره_سعوديه_في_تل أبيب

وأدعو الملك وولي عهده ، المسارعة في فتح السفارة وبتمثيل دبلوماسي عالي ،وفتح المطارات والموانئ والتجارة معهم. https://t.co/TmrBo3Dm4m — ﭑحمڊ بڹ سعڊ ﭑلڦرڹي (@AHMAD_S_ALGARNI) August 8, 2017

يشار إلى ان هذه ليست المرة الاولى التي يسخر فيها “القرني” من الفلسطينيين، في حين اعتبر دفاعهم عن المسجد الأقصى دفاعا عن حجارة لا تضر ولا تنفع.