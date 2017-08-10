“خاص-وطن”- دشن نشطاء جزائريون على موقع التدوين الصغير “تويتر” هاشتاغ حمل وسم #السعيد_وحداد_طغو_في_البلاد اتهموا فيه شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد ورجل الأعمال المقرب منه علي حداد بالطغيان والفساد، داعين للتخلص منهما سريعا.

ويعد الهاشتاغ الأكثر تداولا بالجزائر بعد أن بات معلوما لدى الجزائريين وقوف شقيق الرئيس بوتفليقة إلى جانب رجل الأعمال (بأموال البنوك الجزائرية) في صراعه مع الوزير الأول عبدالمجيد تبون، وظهورهما بشكل فاضح خلال تشييع جنازة رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك الأسبوع الماضي.

وغرد المدعو ناصر الجزائري قائلا:” #السعيد_وحداد_طغو_في_البلاد فأكثروا فيها الفساد.نسال الله أن يصبّ عليهم سوط عذاب.إنّ ربّنا لبالمرصاد”.

وأضافت بلحاج بخدة عائشة:” وبثوا فيها الفساد ا….”.

وأشار ألكسندر إلى أن “هل تعلم ايها المتقشف أن 70% من راسمال شركات حداد هو قرض من بنك وأن حداد وعائلته لم يسددوا القروض إلى الان”.

من جهتها رأت فاتي الجزائرية أن ” السعيد بوتفليقة يستغل مكانة اخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويتقرب من رجال الأعمال مثل حداد😂 لا تلعبوا مع الشعب”.

وبسخرية، اعتبر الأمين دحية أن ما يحدث نتيجة العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة قائلا:” هذه نتائج الهردة الرابعة فلنتحمل تبعاتها مع هاته الطغمة الفاسدة”، قبل أن يضيف في تغريدة أخرى:” إذا كنا نحن فاسدين فلا تنتظروا التغيير. كما تكونوا يولى عليكم”.

ويجد أحمد شتوان تفسيرا لما يعتبره طغيان الرجلين قائلا في تغريدته ” طغوا لأنهم وجدوا شعبا غير واعي؛ غير مسؤول؛ غير غيور على خيرات وطنه. .شعب شعاره تخطي من راسي وتفوت!”. في حين اعتبر MOHA أن ” هذا أكبر دليل على أن الرئيس في غيبوبة عمّا يدور حوله والبلاد أصبحت تحت رحمة أخيه المعتوه”.

لكن عبدوdz رأى أن ما يحدث مجرد مسرحية جديدة، وغرد قائلا:” أحببت أن أقول للرئيس بوتفليقة بأن تبون غضبان لأنه مظلوم. وأريد أن أخبره بأن هذه مسرحية جديدة. من فضلكم هاتوا بالجديد”.