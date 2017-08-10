تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للداعية الإماراتي المجنس (الأردني الأصل) وإمام مسجد زايد، وسيم يوسف، يعتبر فيه أن إقامة الحدود التي أقرها الإسلام خاصة حد “الزنا”، بها قسوة، مبررا ذلك بالأوضاع التي يعيشها الشباب الآن.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد طلب الداعية يوسف من الحضور المتواجدين في إحدى محاضراته بعدم تسجيل ما سيتحدث به، ليسأل أحد الشباب الحضور: “ما هو حكم الزنا”، ليجيبه الشاب: “حرام”.

وأضاف “يوسف” سائلا: “هل كان الصحابة رضي الله عنهم يعددون (الزوجات)، ليؤكد بعد عدم إجابة الشاب: “نعم عندهم جواري وزواج المتعة كان حلالا في وقتهم”.

وتابع قائلا: “انا لو صحابي ومتزوج أربعة وعندي جواري وزنيت ماذا سنقول للشباب المساكين لا جواري ولا زواج متعة ولا حريم ولا قادرين أن يتزوجوا”.

وتوجه بسؤاله للشاب: “ألا ترى ان عقوبة الرجم والجلد للزاني فيها مشكلة؟”، ليضيف “الصحابة كانوا محصنيين زواج وتعدد وزواج متعة أما في عصرنا هذا فلا يوجد “مشيرا للحضور: “شوف المساكين” متسائلا:”لماذا نشدد عليهم بحد الرجم”، ليضيف متسائلا: “ألا ترى أن الإسلام به قسوة؟”.