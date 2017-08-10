في رد صاعق، هاجم رئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية، صادق محمد العماري، على اتهام مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله لقناة “الجزيرة” بالمتلونة والغير مهنية، وذلك على ، وذلك على إثر نشرها للفيلم الوثائقي الذي أنتجته “إمارات الخوف”، وفضحت فيه جميع الانتهاكات التي تمارسها أبو ظبي بأوامر محمد بن زايد في حق المعارضين وكل من تسول له نفسه بانتقاد سياسياته.

وقال “العماري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قبل شهرين ونصف كانت قطر خط أحمر يحرم على سكاي أبوظبي الاقتراب منه. يا دكتور اذا كان بيتك من زجاج استح على وجهك.”

قبل شهرين ونصف كانت قطر خط أحمر يحرم على سكاي أبوظبي الاقتراب منه. يادكتر اذا كان بيتك من زجاج استح على وجهك. pic.twitter.com/3cFQ42hJo2 — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) August 9, 2017

وكان عبد الخالق عبد الله قد اتهم قناة “الجزيرة” بالمتلونة، معترفا في الوقت نفسه بأنها كانت تعتبر الإمارات “خط أحمرا” لا تقترب منه على الرغم من تصريحاته المتلاحقة بعد أزمة الخليج بأن “الجزيرة” أساءت دوما لدول الحصار وهو ما دعى هذه الدول إلى المطالبة بإغلاقها.

وقال عبد “الخالق” في تدوينته التي وصفها النشطاء بالغبية وكسفت تناقضاته: “قبل سنة كانت الإمارات خط أحمر يحرم على الجزيرة الإقتراب منه، اليوم الإمارات مستباحة بأوامر قطرية. أين المهنية والإستقلالية. الجزيرة متلونة”.

قبل سنة كانت الإمارات خط أحمر يحرم على الجزيرة الإقتراب منه، اليوم الإمارات مستباحة بأوامر قطرية. أين المهنية والإستقلالية. الجزيرة متلونة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 9, 2017

يشار إلى أن الازمة الخليجية قد اندلعت على إثر اختراق قراصنة تابعين للإمارات موقع وكالة الانباء القطرية، وتلفيق تصريح لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول إيران، وهو الامر الذي اتضح بأنه معد مسبقا من خلال تجنيد وسائل الإعلام السعودية “العربية” والإماراتية “سكاي نيوز عربية” كل امكانياتها لترويج الخبر المفبرك على الرغم من النفي القطري الرسمي للتصريحات المنسوبة للأمير.