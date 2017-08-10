أكد الدكتور سالم المنهالي المعارض الإماراتي المعروف، على خطر شيطان العرب “محمد دحلان” الكبير وضرورة إيقافه قبل اندلاع حرب خليجية بسبب هذا العميل الذي يتحالف مع كل قوى الشر بالمنطقة.

وقال “المنهالي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر”: “غرست #إسرائيل خنجراً اسمه محمد #دحلان في خاصرة الأمة العربية والإسلامية. هذا الشرذمة هو مندوب #الموساد في #أبوظبي ومنسق العلاقات مع العدو”

غرست #إسرائيل خنجراً اسمه محمد #دحلان في خاصرة الأمة العربية والإسلامية. هذا الشرذمة هو مندوب #الموساد في #أبوظبي ومنسق العلاقات مع العدو — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) August 10, 2017

وتابع: “اللهم اكف العرب والمسلمين والعالم أجمع من شر محمد #دحلان هذا الشرذمة يعمل على تدمير المنطقة ويسلب أموال #الإمارات لتنفيذ مخططات #شيطان_العرب”

اللهم اكف العرب والمسلمين والعالم أجمع من شر محمد #دحلان

هذا الشرذمة يعمل على تدمير المنطقة ويسلب أموال #الإمارات لتنفيذ مخططات #شيطان_العرب — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) August 10, 2017

وأصبح “محمد دحلان” القيادي المفصول من حركة فتح، ومستشار ولي عهد أبوظبي، الذراع الرئيسي للإمارات “تحركه هنا وهناك” وتدعمه بكل السبل، للعبث بأمن الخليج وتأجيج الفتن بالجزيرة العربية، تنفيذا لمخطط “بن زايد” الذي يريد تفريغ الخليج العربي وفصله عن هويته الإسلامية إرضاء لأسياده بإسرائيل.

«محمد يوسف شاكر دحلان»، من مواليد مخيم خان يونس عام 1961، وهو أصغر إخوته لأب ترك أسرته التي هاجرت من قرية حمامة المهجرة عام 1948 واستقرت في خان يونس، ليذهب «الوالد» إلى السعودية من أجل العمل، وسافر “دحلان” إلى مصر للالتحاق بكلية التربية الرياضية، وخلال دراسته في مصر تعرّف على أحد أعضاء «فتح» لينتمي إلى الحركة ويعود إلى القطاع تاركاً الدراسة محاولاً استكمال دراسته في الجامعة الإسلامية بالقطاع.

تم طرده من قطاع غزة في أعقاب “أحداث الانقسام” التي سيطرت عبرها حماس على القطاع بالكامل عام 2007, بعد أن ثبتت عليه التهم بالعمالة لإسرائيل وبالاختلاس المالي وحتى التورط في اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، فتوجه إلى الإمارات ليبدأ حياته من جديد كخادم لمحمد بن زايد، ثم تدرج حتى وصل لمنصب مستشار أمني لـ بن زايد.

يتهم محمد دحلان الذي هيمن على العديد من وسائل الإعلام بتمويل سخي من أبوظبي لتنفيذ أجندة عدائية لبعض الدول العربية والاسلامية، بأنه المسؤول الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وكشف موقع “موند أفريك” الفرنسي، في تقرير له بشهر سبتمبر عام 2015 نقلا عن مصادر مطلعة في دبي، إن رئيس الدولة وحاكم إمارة أبو ظبي، الشيخ خليفة بن زايد، تم إبعاده عن السلطة من قبل أخيه (من أبيه) الأصغر محمد بن زايد، بإيعاز وتوجيهات من مستشاره “دحلان”.

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