على نهج إعلام شيطان العرب “ابن زايد” وبعد سخرية الكاتبة الإماراتية، ابتسام الكعبي من السنة النبوية، خرج علينا اليوم سعود القحطاني مستشار محمد ابن سلمان لينافس “الكعبي” ويسخر من أركان الإسلام ويفتح الباب بوضاعة و”خسة” للتهكم على شعائر المسلمين.

ودون “القحطاني” في تغريدة جديدة له أثارت جدلا واسعا، ورصدتها (وطن):”أخشى أن يخرج علينا عزمي بشارة أو مفتي السلطة بفتوى أن الحج على #الخطوط_القطرية_من_أركان_الحج !” ليفتح بتغريدته السفيهة تلك الباب لخلاياه الإلكترونية وأتباع ابن زايد للسخرية من شعائر الإسلام وأركانه.

أخشى أن يخرج علينا عزمي بشارة أو مفتي السلطة بفتوى أن الحج على #الخطوط_القطرية_من_أركان_الحج ! — سعود القحطاني (@saudq1978) August 10, 2017

وفي رد عنيف على تغريدة “القحطاني”، قالت الإعلامية القطرية إلهام بدر:”#علمانيو_السعودية_يهزأون_بالحج #دليم بوضاعة يسخرمن أركان الحج ويفتح الباب على مصراعيه للتهكم بالشعائرالدينية”

وكذلك جاء رد الكاتب القطري حسن حمود على مستشار ابن سلمان:”هاشتاق #الخطوط_القطرية_من_أركان_الحج أطلقه المستشار الملكي لنظام #السعودية وهذا دليل جديد على إستخدامهم للدين في خداع الشعوب…عيب يا #دليم”

هاشتاق #الخطوط_القطرية_من_أركان_الحج أطلقه المستشار الملكي لنظام #السعودية وهذا دليل جديد على إستخدامهم للدين في خداع الشعوب…

عيب يا #دليم — حسن حمود #كلنا_قطر (@BoHomoud007) August 10, 2017

كما غرد حساب “abo 3obida”:”قلناها وسنعيدها تربعتم على عرش الدياثةولم ينازعكم بالأمر أحد فهنيئالكم لكن ابتعدوا عن كل ما يمس شعائرنا الدينية يا أسفل من أنجبت الأرض”

قلناها وسنعيدها

تربعتم على عرش الدياثةولم ينازعكم بالأمر أحد فهنيئالكم

لكن ابتعدوا عن كل ما يمس شعائرنا الدينية

يا أسفل من أنجبت الأرض — abo 3obida (@A3obida) August 10, 2017

وقال “أحمد علي”:”السعوديون ما يتوفقون حتى في الكذب ،يكذبوا كذب سخيف ينقلب عليهم سخرية….يخسأ آل سعود وأذنابهم”

السعوديون ما يتوفقون حتى في الكذب ،يكذبوا كذب سخيف ينقلب عليهم سخرية….يخسأ آل سعود وأذنابهم — أحمد علي (@aamasz1978) August 10, 2017

بينما علقت “ايمان”:”اكثر شخص الله غفر له وكسب حسنات من كثر الاتهامات والسب هو عزمي بشارة”

اكثر شخص الله غفر له وكسب حسنات من كثر الاتهامات والسب هو عزمي بشارة — ايمان قطر 🇶🇦🇶🇦 (@LMAR2018) August 10, 2017

وكان ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، تداولوا مقطع فيديو للكاتبة الإماراتية، ابتسام الكعبي وهي تسخر من الاحاديث النبوية الشريفة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قالت “الكعبي” واصفة الاحاديث النبوية بـ”الكهنوت”، إنه يجب ان نتخلص من الكهنوت الذي يسيطر على حياتنا، وذلك في إطار دفاعها عن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي اعتبر أن الهدف الأساسي لدول الحصار على قطر هو تحولها خلال 10 سنوات لدول علمانية.

وأضافت “الكعبي” أن الكهنوت الذي يسيطر على حياتنا “نبدا بالرجل اليمنى أم نبدأ بالرجل اليسرى” أم “ناكل بإيدنا اليمين أم نأكل بإيدنا اليسار”، زاعمة أن هذا “الكهنوت قد أسبغ رداءه على حياتنا في كل شيء وهو أمر مرفوض”.

وتابعت بأن “العلمانية” ليست رفضا للدين وإنما رفضا لرجال الدين “الكهنوت” الذي يتدخلون في الحياة السياسية والاجتماعية، على حد قولها.