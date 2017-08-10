كشف حساب العهد الجديد على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن أسباب هجوم الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد نجل العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود على ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مؤكدا بأن هذا الموقف جاء بعد إرغام ولي العهد محمد بن سلمان له ببيع أسهمه في قناة “العربية لـ”ابن زايد”.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”معلومة مضحكة ابن سلمان يرغم عبدالعزيز بن فهد على بيع حصته في قناة العربية إلى بن زايد، وهذا يفسر سبب موقف عبدالعزيز من عصابة أبوظبي مؤخرا”.

معلومة مضحكة

ابن سلمان يرغم عبدالعزيز بن فهد على بيع حصته في قناة العربية إلى بن زايد، وهذا يفسر سبب موقف عبدالعزيز من عصابة أبوظبي مؤخرا. — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٠ أغسطس، ٢٠١٧

وكانت مصادر إعلامية في دبي قد تحدثت في نيسان/أبريل الماضي، عن تقديم الأمير محمد بن سلمان عرضا بمبلغ ثمانية مليارات ريال سعودي للاستحواذ على شبكة “ام بي سي” التلفزيونية التي يرأسها الشيخ وليد البراهيم، ويملك الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل العاهل السعودي السباق حوالي 33 بالمئة من أسهمها.

وقالت هذه المصادر ان الأمير ابن سلمان الذي اشترى قناة “العربية” التي كانت تابعة للشركة مقابل مبلغ من المال لم يتم الإعلان عنه، وضمها الى الشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يملك معظم أسهمها، يريد الاستحواذ على شبكة “ام بي سي”، وضمها الى امبراطوريته الإعلامية.

عرض الثمانية مليار ريال (حوالي ثلاثة مليارات دولار) لم يكن مقبولا من قبل ملاك “ام بي سي”، وينتظرون العودة بمبلغ اكبر، والمفاوضات مستمرة في سرية مطلقة بعيدا عن الاعلام للاستحواذ على اكبر شركة إعلامية في المنطقة العربية.

يشار إلى أن الامير السعودي عبد العزيز بن فهد، قد شن هجوما عنيفا على لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، واصف إياه بالخائن والشيطان وقاتل المسلمين من السند إلى الهند.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قال سبحانه, ومن يهن الله فماله من مكرم, وقال, وأملي لهم إن كيدي متين, وقال رسول الله لكل غادر لواء يوم القيامة, أو كما قال. #شيخ_الفخر_محمد_بن_زايد”.

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على صورة نشرها أحد المغردين اعتبرت “ابن زايد” رمز استقرار الإمارات قائلا:” مثل ماقلت في آخر الصوره, ممتاز أقعد في بلادك وأشكر الله, إذا فعلتها كلنا نجيك ونحب خشمك, لكن أنت منتشر من السند للمغرب تقتل المسلمين, طيب مالي تقتلهم ليه”.

وتوجه “ابن فهد” بحديثه لولي عهد أبو ظبي قائلا: “لو طالب حكم فهمنالكن الله أعطاك, لو مفلس, لكن الله أغناك, أنا ماأسألك عن ذنوبك على نفسك لأنك لو إستغفرته لوجدت الله غفورآ رحيمآ, السؤال لماذا تخون؟”.

وتابع قائلا: “بدل ماتشكرالله؟ تحارب رب العالمين في ملكه؟! وتسبب الفتن بين عبادالله؟ قال محمد(موب إنت) رسول الله إن الشيطان يئس أن يعبدفي جزيرة العرب,وآخروصيه”.

وهاجم “ابن فهد” قيام “ابن زايد” ببناء معبد هندوسي قائلا: “له,أخرجوا المشركين منها,وتجي إنت تبني كاتردائيه فيها؟ وأعظم تعلن عن بنائك معبد لبوذا؟أي ترد أصنام بوذا بعد تحطيمها؟ الشيطان يئس لكن إنت لم تيأس”.