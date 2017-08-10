تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للاميرة السعودية مشاعل العبد الله، وهي تستعرض بسيارتها من نوع “فيراري” البالغ ثمنها ثلاثة ملايين دولار في أوروبا.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهرت الأميرة السعودية أثناء ارتجالها من السيارة، في حين تجمع عدد من الصحفيين والسياح لالتقاط الصور لها ولسيارتها، الامر الذي أثار استياءها قبل دخولها إلى الفندق.

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السعودية لم تؤثر على نمط الحياة الباذخة الذي يعيشه أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية، حيث ينفق الأمراء أرقام بأصفار كثيرة خارج البلاد ويخفونها عن المواطنين الذين يدفعون وحدهم ثمن العجز في ميزانية الدولة.

الأميرة مشاعل العبدالله تتجول بسيارتها #فيراري التي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار في أوربا وانتم يامواطنين تحملوا الجوع والضرايب عشان الوطن😎 pic.twitter.com/QMWmTXXqRh — نحو الحرية (@hureyaksa) ١٠ أغسطس، ٢٠١٧

وسبق ان تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” في اواخر تموز/يوليو الماضي، مقطع فيديو للأمير السعودي خالد بن سعود بن مساعد في مدينة “نيس” الفرنسية وهو يتباهى بسيارته المطلية بالذهب.

ووفقا للفيديو فقد ظهر الأمير السعودي، وهو خارج على ما يبدوا من إحدى الفنادق وتوجه لسيارته المطلية بالذهب متفاخرا في حين تجمع عدد من الفرنسيين يلتقطون صور “السيلفي” مع سيارته وسط استهجان البعض منهم.

ويأتي هذا البذخ للأمراء السعوديين، في ظل تقارير اقتصادية تكشف أن أمام السعودية عامان أو ثلاثة قبل أن ترتطم بالجدار، متوقعة أن المملكة ستواجه “إفلاسا هيكليا” لأنها تواجه تهديدات مزدوجة تتمثل في التزامات الإنفاق الضخمة وفي انخفاض اسعار النفط.

وقالت وكالة “بلومبرغ” الإخبارية إن انخفاض أسعار النفط يزيد شكوك الاقتصاديين في إمكانية تحقيق الأهداف المتوسطة المدى في خطة الإصلاح السعودية التي أعلنها قبل أكثر من سنة الأمير محمد بن سلمان قبل أن يصبح وليا للعهد في المملكة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها نشر مؤخرا أن انخفاض عائدات النفط يحرم الحكومة السعودية من الأموال اللازمة لسد العجز بحلول عام 2020، في الوقت الذي تحاول فيه تحفيز النمو لتخفيف وطأة التحول الاقتصادي على السكان.

وكان ابن سلمان قد أعلن في أبريل/نيسان 2016 حين كان وليا لولي العهد رؤية شاملة للتنمية والتحول الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن البيانات التي أصدرها صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي توضح حجم المصاعب التي تواجهها السعودية. فقد خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى “قرابة الصفر”.

أما المحللون في سيتي غروب وإي أف جي هرميس وستاندرد تشارترد فيرون صورةً أشد قتامة، إذ يتوقعون أن ينكمش الاقتصاد السعودي لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.