وجه الامير السعودي، عبد العزيز بن فهد مجموعة من الرسائل لمتابعيه الذين علقوا على هجومه الأخير على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ونعته له بالشيطان والخائن، مؤكدا بأنه يبغى من كل ذلك النصيحة، ولا يريد مالا أو ملك، محذرا ابن زايد بإزالة المعابد البوذية التي أقامها في الإمارات ومتوعدا إياه بأمر لم يفصح عنه.

وقال “ابن فهد” في رده على أحد المغردين الذي اعتبر أن لا حل مع “ابن زايد” إلا بقطع رأسه بالسكين قائلا: “لا بد من النصيحة, قال رسول الله الدين النصيحة, والله هو الهادي وعساه أن يهديه اللهم آمين, ويهدينا أجمعين, ونصبر فإن أصلح وأزال معابد الشرك وغيره, وإلآ”.

لابدمن النصيحه,قال رسول الله الدين النصيحه,والله هوالهادي وعساه أن يهديه اللهم آمين,ويهدينا أجمعين,ونصبرفإن أصلح وأزال معابدالشرك وغيره,وإلآ https://t.co/ddvLqZ1SZH — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على من اعتبره مريضا قائلا: “وأما بنعمة ربك فحدث, الحمدلله إني بأحسن حال وصحه, وأما من يكرر الله يشفيه, فإما جاهل أو مغرض, فحسبي الله ونعم الوكيل, وليس لي مطمع في مال وملك, إشهدو”.

وأما بنعمة ربك فحدث,الحمدلله إني بأحسن حال وصحه,وأمامن يكرر الله يشفيه,فإماجاهل أومغرض,فحسبي الله ونعم الوكيل,وليس لي مطمع في مال وملك,إشهدو https://t.co/nmUvA4HuLL — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وأوضح “ابن فهد” بانه لا يريد مالا من “ابن زايد”، مؤكدا بانه لو أردا ذلك لمدحه وهو ما يعتبره خيانة لله قائلا: “مقصود الآية أنه الخشية من الحسد فرجاء هذا نبي الله فلا يحور كلام الله, قلت له إنك كريم, ولو أبي حاجه كان كتبت مدحته وبذلك أخون الله, لكن نصحت لله وله”.

مقصودألآيه أنه الخشيه من الحسدفرجاءهذانبي الله فلايحوركلام الله,قلت له إنك كريم,ولوأبي حاجه كان كتبت مدحته وبذلك أخون الله,لكن نصحت لله وله https://t.co/DdalAngYab — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 10, 2017

وكان الامير السعودي عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، قد شن هجوما عنيفا على لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، واصف إياه بالخائن والشيطان وقاتل المسلمين من السند إلى الهند.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قال سبحانه, ومن يهن الله فماله من مكرم, وقال, وأملي لهم إن كيدي متين, وقال رسول الله لكل غادر لواء يوم القيامة, أو كما قال. #شيخ_الفخر_محمد_بن_زايد”.

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على صورة نشرها أحد المغردين اعتبرت “ابن زايد” رمز استقرار الإمارات قائلا:” مثل ماقلت في آخر الصوره, ممتاز أقعد في بلادك وأشكر الله, إذا فعلتها كلنا نجيك ونحب خشمك, لكن أنت منتشر من السند للمغرب تقتل المسلمين, طيب مالي تقتلهم ليه”.

وتوجه “ابن فهد” بحديثه لولي عهد أبو ظبي قائلا: “لو طالب حكم فهمنالكن الله أعطاك, لو مفلس, لكن الله أغناك, أنا ماأسألك عن ذنوبك على نفسك لأنك لو إستغفرته لوجدت الله غفورآ رحيمآ, السؤال لماذا تخون؟”.

وتابع قائلا: “بدل ماتشكرالله؟تحارب رب العالمين في ملكه؟!وتسبب الفتن بين عبادالله؟قال محمد(موب إنت)رسول الله إن الشيطان يئس أن يعبدفي جزيرة العرب,وآخروصيه”.

وهاجم “ابن فهد” قيام “ابن زايد” ببناء معبد هندوسي قائلا: “له,أخرجواالمشركين منها,وتجي إنت تبني كاتردائيه فيها؟وأعظم تعلن عن بنائك معبدلبوذا؟أي ترد أصنام بوذابعدتحطيمها؟الشيطان يئس لكن إنت لم تيأس”.