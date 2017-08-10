نفى المفكر الكويتي المعروف، الدكتور عبد الله النفيسي، مسؤوليته عن مقالة منسوبه له حول الأزمة الخليجية، تهدف إلى ضرب علاقته بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا بأنه يعلم من هي الجهات التي تروج لهذه المقالة، واصفا إياها بأنها موجوعة داعيا أن يزيدها الله وجعا، في إشارة للإمارات.

وقال “النفيسي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يُتداول في الواتس أب مقاله منسوبه لي بالباطل حول النزاع القائم بين دول التعاون وأنوّه : لم يصدر عني هذا الكلام وأعلم الجهات التي وراء ذلك “.

يُتداول في الواتس أب مقاله منسوبه لي بالباطل حول النزاع القائم بين دول التعاون وأنوّه : لم يصدر عني هذا الكلام وأعلم الجهات التي وراء ذلك . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 10, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مشيرا إلى دولة الإمارات:” ليست هذه أول مرّه تقوم بها هذه الجهات بمحاولة تسميم علاقتي بالمملكة العربية السعودية ويبدو أنها موجوعة من ذلك زادها الله وجعاً”.

ليست هذه أول مرّه تقوم بها هذه الجهات بمحاولة تسميم علاقتي بالمملكة العربيه السعوديه ويبدو أنها موجوعه من ذلك زادها الله وجعاً. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 10, 2017

وكان الدكتور عبد الله النفيسي قد شن هجوما عنيفا على القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، مؤكدا بأنه هو من يحكم الإمارات، مشددا على أنه مشروع إسرائيلي بامتياز ويقود الفتنة في الخليج.

وقال “النفيسي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” في عدن ودرنه وإدلب وغزه والقاهرة ودفع فاتورة محاولة إنقلاب غولن في تركيا وبأموال الإمارات ، كل هذا سيرتد علينا في ( مجلس التعاون ) طيب الذكر”.

في عدن ودرنه وإدلب وغزه والقاهرة ودفع فاتورة محاولة إنقلاب غولن في تركيا وبأموال الإمارات ، كل هذا سيرتد علينا في ( مجلس التعاون ) طيب الذكر — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 8, 2017

وأكد في تغريدة أخرى على أن “محمد دحلان مشروع إسرائيلي بامتياز يتخذ من الإمارات قاعده لوجستية له مقابل أن ينتقل بعدها للرئاسة الفلسطينية ليسوق الشعب الفلسطيني للمجهول”.

محمد دحلان مشروع إسرائيلي بامتياز يتخذ من الإمارات قاعده لوجستية له مقابل أن ينتقل بعدها للرئاسه الفلسطينيه ليسوق الشعب الفلسطيني للمجهول. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 8, 2017

واختتم تغريداته مطالبا بطرد “دحلان” من الخليج قبل الندم قائلا: “أطردوه من الخليج قبل أن يستفحل ولات ساعة مندم “.