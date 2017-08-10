نفى المفكر الكويتي المعروف، الدكتور ، مسؤوليته عن مقالة منسوبه له حول الأزمة الخليجية، تهدف إلى ضرب علاقته بالمملكة العربية ، مؤكدا بأنه يعلم من هي الجهات التي تروج لهذه المقالة، واصفا إياها بأنها موجوعة داعيا أن يزيدها الله وجعا، في إشارة للإمارات.

 

وقال “النفيسي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يُتداول في الواتس أب مقاله منسوبه لي بالباطل حول النزاع القائم بين دول التعاون وأنوّه : لم يصدر عني هذا الكلام وأعلم الجهات التي وراء ذلك “.

وأضاف في تغريدة أخرى مشيرا إلى دولة :” ليست هذه أول مرّه تقوم بها هذه الجهات بمحاولة تسميم علاقتي بالمملكة العربية السعودية ويبدو أنها موجوعة من ذلك زادها الله وجعاً”.

وكان الدكتور عبد الله النفيسي قد شن هجوما عنيفا على  القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، مؤكدا بأنه هو من يحكم الإمارات، مشددا على أنه مشروع إسرائيلي بامتياز ويقود الفتنة في الخليج.

 

وقال “النفيسي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” في عدن ودرنه وإدلب وغزه والقاهرة ودفع فاتورة محاولة إنقلاب غولن في تركيا وبأموال الإمارات ، كل هذا سيرتد علينا في ( ) طيب الذكر”.

وأكد في تغريدة أخرى على أن “محمد دحلان مشروع إسرائيلي بامتياز يتخذ من الإمارات قاعده لوجستية له مقابل أن ينتقل بعدها للرئاسة الفلسطينية ليسوق الشعب الفلسطيني للمجهول”.

واختتم تغريداته مطالبا بطرد “دحلان” من الخليج قبل الندم قائلا: “أطردوه من الخليج قبل أن يستفحل ولات ساعة مندم “.