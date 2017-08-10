كشف رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، عن العقوبات الموجهة لدولة حال رفضها للمبادرة الكويتية.

 

وقال، الجار الله، في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “قريبا الوساطة الكويتية ستضع خارطة طريق لحل القضية القطرية مع رباعي المقاطعة رفض قطر لهذه الخارطة إذا ما قبله الرباعي معناه ستترك قطر وشأنها”.

وأضاف، “خارطة الطريق الكويتية خشبة إنقاذ قطر من غرق مؤكد، العالم كله ضد الإرهاب وتمويله والتمويل القطري للإرهاب مكشوف ومعلن”.

كما قال الصحفي الكويتي: “قطر تعاقب نفسها ظننآ منها أنها تغيض الآخرين تصريحات ومكابره وقرارات سيعاني منها شعب قطر الله الهادي الغضب ريح تطفأ نور العقل”.

وأوضح الجار الله، أن الإخوان تركز فسادهم الآن في قطر بعد طردهم من والسعودية والإمارات، وبعد انكشاف أمرهم في والبحرين وفي الأصل لا وجود لهم في عمان.

وأضاف: “عناد من أكثر من ثلاثين سنة دمرها عاندت العالم ووصفت أنها دولة مارقة، تدمرت اجتماعياً واقتصادياً عملتها تتداول بالكيلو.. قطر احذري”.