كشف رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، عن العقوبات الموجهة لدولة قطر حال رفضها للمبادرة الكويتية.

وقال، الجار الله، في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “قريبا الوساطة الكويتية ستضع خارطة طريق لحل القضية القطرية مع رباعي المقاطعة رفض قطر لهذه الخارطة إذا ما قبله الرباعي معناه ستترك قطر وشأنها”.

قريبآ الوساطه الكويتيه ستضع خارطه طريق لحل القضيه القطريه مع رباعي المقاطعه رفض قطر لهذه الخارطه إذا ماقبله الرباعي معناه ستترك قطر وشأنها — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 9, 2017

وأضاف، “خارطة الطريق الكويتية خشبة إنقاذ قطر من غرق مؤكد، العالم كله ضد الإرهاب وتمويله والتمويل القطري للإرهاب مكشوف ومعلن”.

خارطه الطريق الكويتيه خشبه إنقاذ لقطر من غرق مؤكد العالم كله ضد الارهاب وتمويله والتمويل القطري للأرهاب مكشوف ومعلن — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 9, 2017

كما قال الصحفي الكويتي: “قطر تعاقب نفسها ظننآ منها أنها تغيض الآخرين تصريحات ومكابره وقرارات سيعاني منها شعب قطر الله الهادي الغضب ريح تطفأ نور العقل”.

قطر تعاقب نفسها ظننآ منها أنها تغيض الاخرين تصريحات ومكابره

وقرارات سيعاني منها شعب قطر الله الهادي الغضب ريح تطفأ نور العقل — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 9, 2017

وأوضح الجار الله، أن الإخوان تركز فسادهم الآن في قطر بعد طردهم من مصر والسعودية والإمارات، وبعد انكشاف أمرهم في الكويت والبحرين وفي الأصل لا وجود لهم في عمان.

الاخوان تركز فسادهم الان في قطر بعد طردهم من مصر ومن السعوديه ومن الامارات وبعد إنكشاف أمرهم في الكويت والبحرين وفي الاصل لاوجود لهم في عمان — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) August 9, 2017

وأضاف: “عناد إيران من أكثر من ثلاثين سنة دمرها عاندت العالم ووصفت أنها دولة مارقة، إيران تدمرت اجتماعياً واقتصادياً عملتها تتداول بالكيلو.. قطر احذري”.