زعم وزير الخارجية البحريني، أن الدوحة أضاعت محيطها الخليجي الذي تربت في رعايته وارتمت في أحضان غيره، زاعما بأنها أضاعت “اللبن” وأهلها.

 

وقال آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” غريب طايح في حضن غير الذي رباه بالصيف ضيع اللبن وضيع هله وملفاه”.

تغريدة “آل خليفة” فتحت عليه بابا كبيرا من السخرية، حيث أكد المغردون بأنه لا يفكر إلا في بطنه ولا يصلح للسياسة، في حين اعتبر البعض انه يستحق “فلوس” من شركة المراعي ، مشيرين إلى أن “القطرية” تحلق في سماء “المنامة” رغما عنه وبالقانون، داعين إياه للبقاء في حضن .

 