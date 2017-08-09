زعم وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة أن الدوحة أضاعت محيطها الخليجي الذي تربت في رعايته وارتمت في أحضان غيره، زاعما بأنها أضاعت “اللبن” وأهلها.

وقال آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” غريب طايح في حضن غير الذي رباه بالصيف ضيع اللبن وضيع هله وملفاه”.

غريب طايح في حضن

غير الذي رباه

بالصيف ضيع اللبن

و ضيع هله و ملفاه — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 9, 2017

تغريدة “آل خليفة” فتحت عليه بابا كبيرا من السخرية، حيث أكد المغردون بأنه لا يفكر إلا في بطنه ولا يصلح للسياسة، في حين اعتبر البعض انه يستحق “فلوس” من شركة المراعي السعودية، مشيرين إلى أن “القطرية” تحلق في سماء “المنامة” رغما عنه وبالقانون، داعين إياه للبقاء في حضن السعودية.

سعادة الوزير اي صيف وأي لبن .. القطرية تحلق فوق اجوائكم مو طيب منكم بالقانون .. والايام القادمه أجمل — علي بن أحمد (@Ali_111121) August 9, 2017

صح لسانك ..😂👌🏽

وتستاهل فلوس من شركة المراعي للدعايه.. — ابوعزوز القحطاني (@aboazooooz2011) August 9, 2017

البطنة تذهب الفطنة ، شوف لك حل لهذا الورم يا بغل . و خفف الكبسة و مارس لك شوية رياضة تنفعك . — Musa Alkohaif (@MAlkohaif) August 9, 2017

الي مايفكر الا في عيشة "بطنه" وين يفكر سياسة.. — رمزان راشد النعيمي (@ramzan_alnaimi) August 9, 2017