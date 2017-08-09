شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ، هجوما عنيفا على الكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية”، ، وذلك بعد تهجمه على ، زاعما بأنها تحولت إلى ساحة إعلامية داعمة لقطر، ووصف الدويلة الراشد بالمبتدئ الذي لم يستوعب قيم نظام الحكم في .

 

وقال “الدويلة” في رده على اتهامات “الراشد” شارحا له أسس نظام الحكم في الكويت قائلا: “تميز نجم الكويت الدولي صباح بن احمد الجابر بإنسانيته وصبره وطولة باله يزينها قوة موقف وثبات مبدأ و دهاء سياسي وقاعدة شعبية اصيله”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: “لدينا ظاهرة هي الاغرب في تاريخ العرب فالكويت لديها معارضة قوية متمرسة وذات قاعدة عريضة لكن هذه المعارضة هي اكبر مؤشرات شعبية النظام”.

 

وفي رسالة مباشرة لـ”الراشد” حول ما تتمتع فيه الكويت من ديمقراطية غير موجودة في ، قال “الدويلة”:” التقت جميع طوائف المجتمع الكويتي وتوجهاته السياسية على الولاء لحضرة صاحب السمو الامير ولا بأس مع هذا الولاء والحب من السعي لإسقاط الحكومة !”.

 

وأكد “الدويلة” في رده على “الراشد” على أن “النظام السياسي في الكويت نظام ثابت ومستقر بسبب بسيط هو قيامه على العدل و المساواة و الحرية و تاريخ عميق وراسخ في خدمة النظام للشعب دون تمييز”.

 

وأوضح أن “الحرية في الكويت اصل في العلاقة بين الشعب والحكومة فالحكومة لا تعتبر المعارضة الشديدة لها تهديد للنظام لان الحكومة ليست هي النظام فهمتوا”.

 

واستطرد قائلا: “لم تدع الحكومة الكويتية انها وحدها هي النظام وسمعنا كثيرا من المعارضة انهم جزء من النظام فالنظام في الكويت ضمير المجتمع متمثل في سمو الامير”.

 

وأكد “الدويلة” على أن ما سبق هي” مقدمه واضحه وبسيطة موجهه للسيد عبدالرحمن الراشد كدرس له ولغيره من المبتدئين ممن لم يستوعبوا قيم المجتمع الكويتي وقوة نظام الحكم وتميزه”.

 

واختتم تغريداته قائلا:” لم تكن الكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي تعرض للغزو والاحتلال فجميع دول العالم تعرضت للغزو من الصين وحتى السعودية و عادت حرة و ذات سيادة”.

 

وكان “الراشد” قد زعم بان الكويت قد تحولت لساحة إعلامية مدافعة عن ، بعد تداول انباء عن منع توزيع صحيفة “الشرق الأوسط” في البلاد، على إثر مقال “خبيث” للراشد طالب فيه الكويت برد الجميل للسعودية  وقطع علاقاتها مع بعد دفاعها عنها في حرب الخليج، وهو الامر الذي أثار موجة غضب في الكويت على ما اعتبروه تدخلا سافرا في شؤون بلادهم.

 

 