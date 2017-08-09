شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، هجوما عنيفا على الكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية”، عبد الرحمن الراشد، وذلك بعد تهجمه على الكويت، زاعما بأنها تحولت إلى ساحة إعلامية داعمة لقطر، ووصف الدويلة الراشد بالمبتدئ الذي لم يستوعب قيم نظام الحكم في الكويت.

وقال “الدويلة” في رده على اتهامات “الراشد” شارحا له أسس نظام الحكم في الكويت قائلا: “تميز نجم الكويت الدولي صباح بن احمد الجابر الصباح بإنسانيته وصبره وطولة باله يزينها قوة موقف وثبات مبدأ و دهاء سياسي وقاعدة شعبية اصيله”.

تميز نجم الكويت الدولي صباح بن احمد الجابر الصباح بانسانيته و صبره و طولة باله يزينها قوة موقف و ثبات مبدأ و دهاء سياسي وقاعدة شعبية اصيله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 9, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “لدينا ظاهرة هي الاغرب في تاريخ العرب فالكويت لديها معارضة قوية متمرسة وذات قاعدة عريضة لكن هذه المعارضة هي اكبر مؤشرات شعبية النظام”.

لدينا ظاهرة هي الاغرب في تاريخ العرب فالكويت لديها معارضة قوية متمرسه وذات قاعدة عريضه لكن هذه المعارضة هي اكبر مؤشرات شعبية النظام — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 9, 2017

وفي رسالة مباشرة لـ”الراشد” حول ما تتمتع فيه الكويت من ديمقراطية غير موجودة في السعودية، قال “الدويلة”:” التقت جميع طوائف المجتمع الكويتي وتوجهاته السياسية على الولاء لحضرة صاحب السمو الامير ولا بأس مع هذا الولاء والحب من السعي لإسقاط الحكومة !”.

التقت جميع طوائف المجتمع الكويتي و توجهاته السياسيه على الولاء لحضرة صاحب السمو الامير ولا بأس مع هذا الولاء والحب من السعي لاسقاط الحكومه ! — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 9, 2017

وأكد “الدويلة” في رده على “الراشد” على أن “النظام السياسي في الكويت نظام ثابت ومستقر بسبب بسيط هو قيامه على العدل و المساواة و الحرية و تاريخ عميق وراسخ في خدمة النظام للشعب دون تمييز”.

النظام السياسي في الكويت نظام ثابت ومستقر بسبب بسيط هو قيامه على العدل و المساواة و الحرية و تاريخ عميق وراسخ في خدمة النظام للشعب دون تمييز — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 9, 2017

وأوضح أن “الحرية في الكويت اصل في العلاقة بين الشعب والحكومة فالحكومة لا تعتبر المعارضة الشديدة لها تهديد للنظام لان الحكومة ليست هي النظام فهمتوا”.

الحرية في الكويت اصل في العلاقه بين الشعب و الحكومه فالحكومه لا تعتبر المعارضه الشديده لها تهديد للنظام لان الحكومه ليست هي النظام فهمتوا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 9, 2017

واستطرد قائلا: “لم تدع الحكومة الكويتية انها وحدها هي النظام وسمعنا كثيرا من المعارضة انهم جزء من النظام فالنظام في الكويت ضمير المجتمع متمثل في سمو الامير”.

لم تدعي الحكومه الكويتيه انها وحدها هي النظام وسمعنا كثيرا من المعارضه انهم جزء من النظام فالنظام في الكويت ضمير المجتمع متمثل في سمو الامير — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 9, 2017

وأكد “الدويلة” على أن ما سبق هي” مقدمه واضحه وبسيطة موجهه للسيد عبدالرحمن الراشد كدرس له ولغيره من المبتدئين ممن لم يستوعبوا قيم المجتمع الكويتي وقوة نظام الحكم وتميزه”.

هذه مقدمه واضحه و بسيطه موجهه للسيد عبدالرحمن الراشد كدرس له ولغيره من المبتدئين ممن لم يستوعبوا قيم المجتمع الكويتي وقوة نظام الحكم وتميزه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 9, 2017

واختتم تغريداته قائلا:” لم تكن الكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي تعرض للغزو والاحتلال فجميع دول العالم تعرضت للغزو من الصين وحتى السعودية و عادت حرة و ذات سيادة”.

لم تكن الكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي تعرض للغزو والاحتلال فجميع دول العالم تعرضت للغزو من الصين وحتى السعوديه و عادت حرة و ذات سيادة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 9, 2017

وكان “الراشد” قد زعم بان الكويت قد تحولت لساحة إعلامية مدافعة عن قطر، بعد تداول انباء عن منع السلطات الكويتية توزيع صحيفة “الشرق الأوسط” في البلاد، على إثر مقال “خبيث” للراشد طالب فيه الكويت برد الجميل للسعودية وقطع علاقاتها مع قطر بعد دفاعها عنها في حرب الخليج، وهو الامر الذي أثار موجة غضب في الكويت على ما اعتبروه تدخلا سافرا في شؤون بلادهم.