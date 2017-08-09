هاجم السياسي المعروف والمعارض السعودي السابق، الدكتور كساب العتيبي، سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، بسبب تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها لنشر العلمانية بالمنطقة العربية، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة على مستوى الخليج كله.

وقال “العتيبي” في تغريدة دونها عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”السفير العتيبة شخصية مثيرة للجدل. أحرج بلاده بتصريحات غير مسؤولة وتدخلات غريبة في شؤون الآخرين. لا أرى فيه نُضجاً دبلوماسيا ولا حصافة سياسية” كما ورد بنص التغريدة.

السفير العتيبة شخصية مثيرة للجدل. أحرج بلاده بتصريحات غير مسؤولة وتدخلات غريبة في شؤون الآخرين. لا أرى فيه نُضجاً دبلوماسيا ولا حصافة سياسية — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) August 9, 2017

وكان السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، قد قال إن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط هو “حكومات علمانية” معتبرا أن ذلك يتعارض مع ما تريده قطر، ورأى محللون أن ذلك يجعل من العتيبة صانع قرار في سياسة السعودية التي تتمتع بمكانة إسلامية خاصة.

وفي مقابلة على قناة “بي بي أس” (PBS) الأميركية، قال العتيبة إنه يرى أن خلاف دول الحصار مع قطر يتجاوز الخلاف الدبلوماسي بل يذهب أبعد من ذلك، مضيفا “إنه خلاف فلسفي”.

وتابع السفير قائلا “إذا سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين أي شرق أوسط يريدون رؤيته في السنوات العشر المقبلة، فسيكون شرق أوسط مختلفا بشكل أساسي عما تريده قطر خلال الفترة نفسها، نحن نريد شرق أوسط أكثر علمانية، مستقرا ومزدهرا تقوده حكومات قوية”.

وجاء في المقابلة التي نشرت السفارة الإماراتية في أميركا مقاطع منها أن قطر دعمت خلال السنوات الـ 15 الأخيرة جماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وطالبان وجماعات مسلحة في سوريا وليبيا، حيث اعتبر العتيبة أن ذلك الدعم هو عكس الوجهة التي تعتقد الدول الخمس أن المنطقة بحاجة إلى الاتجاه إليها في السنوات القادمة.