بث ناشطون بموقع التدوينات المصغرة “توتير”، مقطعا مصورا يثبت دور شيطان الإمارات محمد بن زايد المباشر في التخطيط لاغتيالات سياسية بالعالم العربي لشخصيات كبيرة من أجل إزالة أي صوت معارض لسياسة أبو ظبي بالمنطقة.

ويتناول التقرير ضمن فقراته تصريحات مجمعة على فترات لعبد الإله بن كيران، زعيم حزب «العدالة والتنمية» المغربي، تثبت تورط ابن زايد في محاولة دبرت لاغتياله عن طريق الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي.

حيث قال “بنكيران” في تصريحات سابقة بأنه يشعر بالخطر على حياته، ليخرج بعد سنة ويكشف المستور ويعلنها بطريقة غير مباشرة في تصريح مثير قال فيه أن الاغتيال يقف وراءه ضاحي خلفان ربيب ابن زايد وحلفاءه داخل المغرب إذ ربط بين تواجد “خلفان” في المغرب ومقتل عبدالله باها وزير الدولة في الحكومة المغربية حينها”.

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