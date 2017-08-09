بث ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا نقلوا فيها تصريحات خطيرة عن مصادر سرية داخل مركز اعتدال السعودي (الذي أنشأه آل سعود بزعم مكافحة الإرهاب) تؤكد تخطيط محمد بن زايد لشن هجمة تستهدف تشويه صورة تركيا (الداعم الأقوى لقطر ضد دول الحصار) وزعزعة استقراراها عن طريق صبيانه وخلاياه الإعلامية التي يقودها سعود القحطاني وعلي النعيمي.

ويقول التقرير الذي تم تداوله على نطاق واسع: “قالت مصادر خاصة من داخل مركز اعتدال في الرياض والمختص بمهام الجيش الإلكتروني في مكافحة الإرهاب بحسب زعهمم،إن تعليمات جائتنا للقيام بهجمات إلكترونية للإساءة لتركيا وزعزعة استقرارها”.

وتابع: “المجرم محمد بن زايد أوعز لصبيانه الإعلاميين سعود القحطاني وعلي النعيمي باستنفار ما أمكن من الطاقات لشن حملات إلكترونية لإرباك المشد في تركيا، وذلك بعد الفشل المتكرر من يوم حصار كفار قريش لشعب أبو طالب.. حيث قال لهم اقصفوا تركيا إلكترونيا واشغلوها بنفسها قبل أن تقصفنا بمدافعها”

“وهذا ما ظهر جليا، عندما اشتعلت مواقع التواصل بإثارة الفتنة والتحريض على اللاجئين السوريين في تركيا الداعم الأكبر للثورة السورية، بعد عرض عبدالله ابن زايد مبالغ طائلة على معارضيين سوريين وفصائل عسكرية سورية لإعلان مواقفها والانحياز لدول الحصار ضد قطر”

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