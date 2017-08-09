تسبب ظهور أحد موظفي غرفة الأخبار بقناة BBC البريطانيّة، وهو يشاهد لقطات إباحية، خلال تقديم المذيعة الشهيرة “صوفي راورث”، لبرنامجها الإخباري المباشر News at Ten، بحرجٍ كبيرٍ للقائمين على القناة.

وأفادت هيئة الاذاعة البريطانية في بيان لها رداً على الموقف المحرج أنها تبحث في هذه المسألة لـ”تتأكد من حقيقة” هذا الخطأ غير المقصود.

وبدون انتباه من المذيعة، بثت هذه اللقطات التي شاهدها أكثر من 3.5 مليون مشاهد والتي أظهرت امرأة عارية ترتدي حمالة صدر سوداء شرعت في خلعها بطريقة مثيرة أمام رجل بصدر عارٍ، فيما كان موظف القناة يرتدي سماعات سوداء وغير منتبه للبرنامج الذي تقدمه المذيعة على الهواء مباشرة.

وانهالت التغريدات من المشاهدين عبر “تويتر” متسائلين عن ما جرى على الهواء مباشرة، حيث غرد أحدهم متسائلا:”لماذا هناك فيديو إباحي يُعرض في غرفة الأخبار أثناء البث المباشر؟”. فيما علق آخر:”تخيلت كأنني رأيت صدراً لامرأة عارية على الشاشة؟”.