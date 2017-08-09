تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجندي إماراتي يتوعد فيه بحرق العاصمة اليمنية صنعاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد قال الجندي قبيل توجهه لليمن: ” بإذن الله ألحين يجينا المرسوم وعلى طول نطير لليمن ونقعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”، ليضيف “ورب البيت لأسفها هي صنعاء(…) والله لأولعها كلها وأحرقها ليل ونهار”.

جندي إماراتي على دين ابن زايد يتباهى أنه سيحرق صنعاء . pic.twitter.com/xvvYbM2tVu — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 8, 2017

تصريحات الجندي الإماراتي أثارت غضب المغردين اليمنيين الذين توعدوا بأن يمطروا دبي بالصواريخ، مشددين على أن اليمن عصية على الإمارات وغيرها، داعين إياه هو وأسياده بأن يذهبوا ليحرروا جزرهم المحتلة من إيران.

وردت المغردة “ريهام حجيرة” على الجندي الإماراتي قائلة: ” فشرتم يااشباه الرجال #الامارات من اعتدى ع اليمن رجع بكفنه والا بدون ركب تدللوا نشويكم، او نطعم اسماكنا فيكم والا نردكم ناقصين اكثر”.

فشرتم يااشباه الرجال #الامارات

من اعتدى ع اليمن رجع بكفنه والابدون ركب👇😜

تدللوا نشويكم،اونطعم اسماكنافيكم والانردكم ناقصين اكثر👇@watan_usa pic.twitter.com/6W89ViAMzU — Rahma_Hugaira#yemen (@HugairaRahma) August 8, 2017

أما المغرد “مجد كنعان” رد قائلا: “كذاب ابووه عادحنا عنحرق لهم الإمارات بكل الشواذ الذي فيها”.

كذاب ابووه عادحنا عنحرق لهم االامارات بكل الشواذ الذي فيها — ✍مجد كنعآآن✍ (@Majd__kanaan) August 8, 2017

وسخر المغرد “ناصر الناصر” من توعد الجندي الإماراتي بحرق صنعاء قائلا: “كان غيرك اشطر روح طالع جثثكم بس وخلك ع البلاستيشن وخل علوم الرجاجيل والشموخ والحرايب لاهلها صراخ وسيلفي ههههههه بس عاجبني الورد الى حاطها”.

كان غيرك اشطر روح طالع جثثكم بس وخلك ع البلاستيشن وخل علوم الرجاجيل والشموخ والحرايب لاهلها

صراخ وسيلفي ههههههه بس عاجبني الورد الى حاطها — Naser alnaser (@Naseral89149288) August 8, 2017

من جانبه توعد “أبو مجد” بحرق دبي قائلا: “والله اننا سنمطر دبي صواريخ بركان بأذن الله تعالى في القريب العاجل”.

. والله اننا سنمطر دبي صواريخ بركان بأذن الله تعالى في القريب العاجل — abomajd2011 (@abomajd20111) August 8, 2017

وسخر المغرد “المجد” من الجندي الإماراتي معتبرا إياه من الشواذ داعيا إياه لتعديل مشيته قبل التهديد قائلا: “قبل كل شيء عدل مشيتك وخلها مشية رجال وعسكر بجد لانه الواضح من مشيتك تدل على انك احد الشواذ الاماراتيين المنتشرين،اكيد انت مولود في بيت دعارة”.

قبل كل شي عدل مشيتك وخلها مشيت رجال وعسكر بجد لانه الواضح من مشيتك تدل على انك احد الشواذ الاماراتيين المنتشرين،اكيد انت مولود في بيت دعارة — المجد (@ALmjd_E) August 9, 2017

ونختم برد المغرد “فهد” الذي أكد بأن الميدان هو الحاسم قائلا: “يشتي لها رجال وهذا الدابه محلوق الشنب مايقدر يقتحم مدرسة بنات إبتدائية ومسوي فيها مرجلة بالمقطع اقول الميدان ياحميدان”.

يشتي لها رجال وهذا الدابه محلوق الشنب مايقدر يقتحم مدرسة بنات إبتدائية ومسوي فيها مرجلة بالمقطع اقول الميدان ياحميدان — fahd (@fahd818) August 8, 2017

وكان منتدى “جست سيكيورتي” الأمريكي، قد كشف في تحليل نشره على موقعه الإلكتروني، عن “صفقة” وصفها بـ”الكبيرة تتم بشكل سري بين السعودية واليمن لإنهاء الحرب”.

وتحدث الموقع الأمريكي المتخصص في السياسة والشأن العالمي، عن لقاء حديث جمع مسؤولين إماراتيين، وسعوديين، مع ممثلي كل من الجناحين المؤيدين لهادي، والمؤيدين لصالح في المؤتمر الشعبي العام، واصفة هذه الصفقة بالـ”خاطئة”، ويمكن أن تؤدي إلى حرب لا نهاية لها، حسب الموقع.

ونقل الموقع الأمريكي عن ما وصفها بالتقارير الموثوقة، أن هناك اتفاق سيخلق تحالفاً حكوميا مجدداً بين المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، وتنصيب نائبه السابق ورئيس الحكومة خالد بحاح، على أن يكون أحمد علي نجل صالح وزيراً للدفاع، على أساس أن تكون هذه الصفقة تكملة للمبادرة الخليجية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تضع نجل صالح حاكم الأمر الواقع في اليمن، تماماً كما يريد والده دائماً.

وأكد المنتدى الأمريكي أن هذه الصفقة تم التفاوض عليها بدون مشاركة مبعوث الأمم المتحدة، مؤكداً أنها ستكون كارثية لليمن، لأنها “مجرد تعديل من نفس النخب الفاسدة والجنائية القديمة التي كانت تدير اليمن في الأرض على مدى السنوات الـ 40 الماضية”.

ورأى أن “الصفقة هي أيضاً وصفة للعنف الدائم، لأنها تفشل في معالجة المظالم المحلية التي تسببت في ما وصفها الحرب الأهلية الحالية”، ملمحاً إلى أن الانفصاليين الجنوبيين، الذين يسيطرون حالياً على مقاطعات متعددة والعديد من الميليشيات القوية، لن يخفف من وعود غامضة بالحكم الذاتي بموجب هذه الصفقة الجديدة.

ودعا المنتدى الأمريكي، الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي، للتدخل من أجل تهميش ما وصفها بـ”الصفقة الكبرى”، وتقديم إطار يلبي مطالب ثورة 2011، التي دعت لوضع حد للحكم الفاسد الاستبدادي.