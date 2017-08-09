تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطعا مصورا حوى تقريرا ناريا لتلفزيون قطر بين بالأدلة عملية تسييس المملكة لفريضة الحج، وكيف قامت السعودية بالتضييق على الحجاج القطريين والمقيمين في قطر لمنعهم من أداء الفريضة المقدسة والتي تمثل الركن الخامس في الإسلام.

ويقول التقرير: أيام قليلة تفصلنا عن بداية موسم الحج، والسلطات السعودية تمعن في العنت والمكابرة لدرء الأبصار عن الحقيقة التي لا يمكنها أن تجاهر بها، لأول مرة يحرم القادمون من دولة قطر مواطنيين ومقييمن من الوصول للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج أسوة بباقي الشعوب الإسلامية، حيث تفرض السعودية على حجاج قطر القدوم عن طريق الجو فقط وتلغي عمدا كل حملات البر لتمنع كل الحجاج الذين لا يرغبون في استخدام الطيران لأي سببا كان من أداء مناسك الحج.

ويتابع التقرير أن المملكة أيضا اشترطت ألا تكون الرحلات الجوية قادمة مباشرة من الدوحة بل عن طريق بلد ثالث حتى لو دفعها ذلك لتأجير طائرات خاصة، كما ترفض السعودية التعاون والتنسيق المسبق مع وزارة الأوقاف القطرية مما يعرقل عملية إتمام الحج.

وإذا أضفنا إلى الحصار الجائر على قطرغياب التمثيل القطري الدبلوماسي بالمملكة ومنع تداول الريال القطري هناك، فإن ما تدعيه سلطات المملكة حول الترحيب بالحجاج القطريين يبدو مجرد “ضحك على الدقون”!.

شاهد التقرير كاملا من هنا: