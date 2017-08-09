تعرّض الفنان الكويتي عبدالحسين عبد الرضا (78 عامًا) لجلطة قلبية أدخلته في غيبوبة، أدخِلَ على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، وقد وصفت حالته بأنها حرجة.

وسبق وأن تعرض الممثل الكويتي لعدة أزمات صحية، منها تعرضه لالتهاب رئوي حاد، مع نهاية عام 2016، نقل على إثره إلى المستشفى، وتمّ إدخاله إلى غرفة العناية المركزة إلى أن استقرت حالته الصحية.

كما أجرى عمليتي قسطرة للقلب في لندن عام 2015 بعد تعرضه لأزمة حادة في عام 2005 إثر إصابته بجلطة في المخ، أدخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير في الكويت، ونقل بعدها للعلاج في ألمانيا، ليعود لاستكمال تصوير مسلسل “العافور”.

وفي عام 2003 تعرض أيضًا لأزمة قلبية أثناء تصويره لمسلسل “الحيالة” نقل على إثرها إلى المستشفى، ليتبين إصابته بانسداد في الشرايين، سافر بعدها إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة، وعاد بعد شفائه لإكمال تصوير المسلسل.

يذكر أن عبدالحسين عبد الرضا من مواليد عام 1939، وهو ممثل كوميدي كويتي، ويعتبر من أشهر وأبرز الفنانين الخليجيين والعرب، ويعد من رواد فن التمثيل في منطقة الخليج العربي، ومن مؤسسي الحركة الفنية في الخليج مع مجموعة من الفنانين، منهم خالد النفيسي، وعلي المفيدي، وسعد الفرج، وإبراهيم الصلال، وغانم الصالح وغيرهم.