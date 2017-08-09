في تصريح جديد ضمن سلسلة تصريحاته المثيرة للجدل دائما، قال الحاخام الإسرائيلى “نير بن آرتسي” أن حياة عبدالفتاح السيسي “في خطر” حسب وصفه، مشيرًا إلى أن موقف الرئيس المصري المؤيد لإسرائيل سيحميه من أى مكروه.. حسب زعمه.

وأضاف “بن آرتسى”، خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه الحاخام داخل إسرائيل، ويتنبأ بأحداث في مختلفة، إن “السيسي يتوخى الحذر، يختبئ كي لا يصلون إليه، يكتسب المسلمون المتطرفون زخما في مصر التي تتضورع جوعا”. كما ورد بنص كلمته.

وتابع كما نقلت صحف مصرية: “ذات مرة كانت المجاعة تتفشى في العالم بأسره وكان لدى مصر الطعام، اليوم يحدث العكس”.

وبحسب موقع “كيكار هشبات”، أحد منابر المتدينين اليهود في إسرائيل، نصح الحاخام اليهودي عبدالفتاح السيسى زاعما: “على السيسي الحفاظ جيدًا على نفسه، وألا يتعامل أو يرتبط بحماس، وطالما يحب أرض إسرائيل المقدسة واليهود في أرض إسرائيل فلن يصيبه مكروه”.

وكان الحاخام الإسرائيلي نير بن آرتسي، قد صرح قبل ذلك أيضا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يخشى على حياته كثيرا خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أنه يخوض في صحراء سيناء حربا من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأوضح نير بن آرتسي في عظته الأسبوعية التي ترجمتها (وطن) حينها، أن هذه الحرب التي يخوضها السيسي في سيناء فاشلة، وأن الكثير من الناس يقتلون هناك كل يوم، مضيفا أن حرب السيطرة بين التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في سيناء بلغت ذروتها مؤخرا.

واستطرد الحاخام الإسرائيلي أنه بخلاف هذه الحرب الخاسرة، فإن مصر تقف اليوم على أعتاب مجاعة مرتقبة، وبدون شك السيسي يخشى من نيران هذه المجاعة أن تضر به، لذا فهو لا يشعر بالثقة في أي شخص ممن يحيطون به.

واعتبر الحاخام الإسرائيلي أن تمدد نفوذ الجماعات الإرهابية من سيناء وصولا إلى العاصة، أشعر السيسي بالخوف من أن تطاله أيدي هذه الجماعات، ولهذا فإنه لم يعد يثق بأي شخص من حراسه، ويحاول أن يرعى نفسه بشكل جيد للغاية.